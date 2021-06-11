SỐC: Người đàn ông giấu kín người tình trong phòng suốt 10 năm mà gia đình không hề hay biết

Một người đàn ông Ấn Độ đã giấu cô gái 28 tuổi trong căn phòng nhỏ của mình suốt 10 năm mà gia đình anh không hề hay biết.

Người dân Ayilur, một ngôi làng gần Palakkad, Ấn Độ không thể tin vào tai mình sau khi nghe được câu chuyện về Rahman và Sajitha. Chàng trai Rahman 34 tuổi đã giấu cô gái 28 tuổi Sajitha trong căn phòng nhỏ của mình suốt 10 năm trời mà gia đình anh không hề hay biết. Sajitha đã tình nguyện trốn trong căn phòng nhỏ của Rahman suốt 10 năm trời mà người nhà của anh không hề hay biết Theo truyền thông Ấn Độ, Rahman và Sajtha yêu nhau từ hồi tháng 2/2010 nhưng vì sợ gia đình phản đối nên Sajitha bỏ nhà ra đi và trốn trong phòng của Rahman. Thậm chí bố mẹ và chị gái của Rahman đều không biết rằng trong phòng của anh có thêm một người. Khi gia đình của Sajitha phát hiện cô mất tích đã báo tin với đồn cảnh sát nhưng không có thông tin nào suốt 10 năm qua.

Rahman sẽ bí mật mang đồ ăn vào phòng cho Sajitha và Sajitha chỉ ra khỏi phòng để tắm mỗi tối khi gia đình Rahman đã đi ngủ. Bằng cách này, Sajitha đã trốn trong phòng của Rahman suốt 10 năm trời mà không bị ai phát hiện. Cho đến khi Rahman đột ngột bỏ nhà đi phượt suốt 3 tháng, người thân của anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát giúp ngăn anh chàng này lại. Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Rahman mới thú nhận việc Sajitha trốn trong phòng suốt 10 năm qua. Hiện tại, anh và Sajitha đã thuê một căn nhà gần đó và hai người sống ở căn nhà thuê đã 3 tháng nay. Thông tin này khiến gia đình Rahman bị sốc, họ không hề biết về việc Rahman đã có bạn gái.

Người nhà của Rahman và phía cảnh sát vô cùng sốc trước câu chuyện của chàng trai 34 tuổi và người tình Sau đó, Sajitha cũng bị cảnh sát đưa về đồn để điều tra, Sajitha khai rằng mình tự nguyện trốn trong phòng của Rahman chứ không phải bị giam giữ. Ngay cả cảnh sát cũng rất sốc trước vụ việc này. Sau khi sự việc bị phanh phui, các thành viên trong gia đình Rahman mới chợt hiểu tại sao hành vi của anh ta trong 10 năm qua lại kỳ lạ đến vậy. Rahman làm thợ sơn và thợ điện nhưng thỉnh thoảng anh mới đi làm, mọi người đều nghĩ Rahman bị trầm cảm nên không dám yêu cầu anh ra ngoài làm việc. Không chỉ vậy, Rahman còn không thích bất kỳ ai đến gần phòng của mình. Còn phía gia đình của Sajitha, sau khi không có bất kỳ thông tin gì về con gái, họ đã đăng ký Sajitha "đã qua đời" và gạch tên cô ra khỏi hộ khẩu. Hiện tại cơ quan điều tra đã khép lại vụ án này, mặc dù truyền thông cố gắng liên lạc với Rahman nhưng người đàn ông này đã tắt điện thoại.

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