Nợ nần trong đại dịch, người đàn ông đề nghị hai người bạn cưỡng hiếp vợ để gán nợ

Thế giới 13/06/2021 18:27

Một người chồng Ấn Độ đã nhiều lần cho phép những người bạn của mình cưỡng hiếp vợ vì không thể trả nợ.

Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra ở Ấn Độ khi một người đàn ông đã ép vợ mình quan hệ tình dục với hai người bạn của anh ta để giải quyết nợ nần. Cảnh sát hiện đã bắt giữ người đàn ông này và hai người bạn của anh ta. Sự việc này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ dậy sóng.

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 Parvati kết hôn với chồng năm 2018 nhưng chồng cô là một kẻ nghiện rượu

Theo truyền thông Ấn Độ, năm 2018 Parvati 21 tuổi đã kết hôn với chồng là Madhusudan, người đàn ông này là một người nghiện rượu, cả hai có với nhau một cậu con trai. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hơn một năm qua, Madhusudan không có việc làm.

Không có tiền, Madhusudan nhiều lần mượn tiền của hai người bạn là Sundaramorthy (25 tuổi) và Manikandan (26 tuổi). Do không thể trả được tiền, Madhusudan đã đề nghị hai người bạn này cưỡng hiếp vợ mình để gán nợ.

Một nguồn tin cho biết, Madhusudan đã đưa một viên thuốc cho vợ và nói với cô ấy rằng đó là vitamin. Sau khi uống Parvati đã bất tỉnh, sau đó chồng cô gọi một người bạn của mình là Sundaramorthy đến để cưỡng hiếp vợ mình. Khi nạn nhân tỉnh lại, cô đã phát hiện mình bị xâm hại và đã vô cùng tức giận với chồng.

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 Vì không thể trả nợ, Madhusudan đã để cho hai người bạn mình cưỡng hiếp vợ

Cảnh sát cho biết đây là lần thứ hai Madhusudan cho bạn cưỡng hiếp vợ, lần trước Madhusudan và người bạn Manikandan về nhà trong tình trạng say xỉn. Manhusudan cho phép bạn mình cưỡng hiếp vợ khi cô đang ngủ. Parvati kinh hoàng tỉnh dậy và la hét buộc Manikandan phải chạy trốn. Sau đó người vợ tội nghiệp này đã dùng gậy tấn công chồng.

Sau khi sự việc xảy ra, Parvita và con trai đã chuyển đến nhà bố mẹ đẻ sống, vậy nhưng Madhusudan vẫn không bỏ cuộc. Anh ta thường xuyên đến gặp vợ để thuyết phục cô “phục vụ” cho bạn bè của mình. Hôm thứ hai vừa rồi, Parvati đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc, hiện tại 3 người đàn ông đã bị bắt giữ.

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Từ khóa:   dịch bệnh COVID-19 cưỡng hiếp vợ quan hệ tình dục

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