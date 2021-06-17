Án mạng kinh hoàng: Người phụ nữ 62 tuổi bị hãm hiếp, giết hại dã man, cơ thể có 25 vết đâm

Thế giới 17/06/2021 06:30

Một tội ác kinh hoàng đã xảy ra tại New Delhi, Ấn Độ, người phụ nữ 62 tuổi bị tấn công tình dục sau khi bị đâm 25 nhát.

Ngày 15/6 Times of india đã đăng tải một bài viết về một vụ án kinh hoàng xảy ra tại phía đông New Delhi. Một người phụ nữ bán rau 62 tuổi đã bị một người đàn ông 30 tuổi tấn công tình dục tại nhà và rạch cổ họng bằng lưỡi liềm vào chiều ngày 13/6. Nghi phạm là người cùng làng, tên này đã đâm nạn nhân 25 nhát nhằm phi tang cơ thể.

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 Người phụ nữ 62 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại ngay tại nhà

Tội ác được đưa ra ánh sáng khi con trai của người phụ nữ này về nhà và thấy mẹ mình nằm trên vũng máu. Anh mội vàng đưa mẹ đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói rằng bà đã qua đời. Sau đó nhân viên bệnh viện đã báo cáo lại sự việc với cảnh sát, một đội cảnh sát đã đến bệnh viện để lấy lời khai. Theo lời kể của người con trai, mẹ anh bán rau ở gần nhà, buổi trưa chủ nhật về nhà nấu cơm và bị ai đó tấn công.

Khám nghiệm y tế ban đầu cho thấy, ngoài những vết thương ở cổ họng và nhiều vết thương trên bụng, nạn nhân còn bị tấn công tình dục. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm kỹ hơn, đội pháp y cũng được cử đến hiện trường. Trong khi điều tra, cảnh sát tìm thấy một đoạn camera, vào thời điểm xảy ra vụ án, một nghi phạm đã vào nhà của người phụ nữ và rời đi sau đó 20 phút.

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 Những vụ án kinh hoàng liên quan đến tấn công tình dục vẫn thường diễn ra tại Ấn Độ

Sau khi có được bằng chứng, nghi phạm được xác định là Vipin Dedha, 30 tuổi người cùng làng. Trong quá trình thẩm vấn, tên này đã thú nhận giết và cưỡng hiếp nạn nhân. Cảnh sát cho biết, con dao mà hung thủ gây án cũng đã được tìm thấy. Bị cáo khai rằng, mình đã say rượu vào thời điểm xảy ra vụ án vậy nhưng cảnh sát không cung cấp thêm thông tin gì về người đàn ông này.

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Từ khóa:   tấn công tình dục cưỡng hiếp nạn nhân hung thủ gây án

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