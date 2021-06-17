Thảm án: Hai thiếu nữ tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man, thi thể bị treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả

Thế giới 17/06/2021 14:14

Một vụ thảm án đã xảy ra tại Ấn Độ, hai thiếu nữ tuổi vị thành niên đã bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại, xác của họ bị treo lên cây để ngụy tạo hiện trường giả.

Theo thông tin ngày 15/6 từ Hindustan Times, tại thành phố Guwahati, bang Assam của Ấn Độ đã xảy ra một vụ thảm án, hai cô gái tuổi vị thành niên được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trên cây ở quận Kokrajhar, bang Assam. Hai cô gái trẻ này đã bị tấn công tình dục và đã bị sát hại, thi thể của họ bị treo lên cây với mục đích để trông nó giống như một vụ tự tử. Cảnh sát trưởng Mahanta cho biết, 3 trong số 7 người đàn ông liên quan trực tiếp đến vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại hai cô gái, 4 người đàn ông khác cố gắng tiêu hủy bằng chứng để đánh lừa các nhân viên điều tra.

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 Thi thể của hai cô gái được treo lên trên cây nhằm mục đích tạo hiện trường giả

Nạn nhân được xác định là một cô gái 16 tuổi và một cô gái 14 tuổi, lãnh đạo địa phương đã đến gia đình của hai nạn nhân để tìm hiểu vấn đề. Bước đầu đã xác định được nghi phạm nhưng chưa thể xác định được là hai cô gái treo cổ tự tử hay là bị người khác giết hại rồi treo lên cây. Gia đình nạn nhân mong muốn cảnh sát điều tra ở hai góc độ, nếu đó là hành vi giết người thì bị cáo phải chịu hình phạt thích đáng. Còn nếu như đó là trường hợp tự tử thì cần phải điều tra nguyên nhân khiến hai cô gái tự tử là gì.

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 7 người đàn ông có liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể này, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ

Hiện tại 7 nghi phạm được xác định là có liên quan đến vụ án này, 3 người đã bị bắt giữ, 4 người đàn ông khác cố gắng tiêu hủy bằng chứng đánh lừa cơ quan điều tra. Cảnh sát vẫn đang chờ đợi báo cáo khám nghiệm tử thi để thu thập thêm bằng chứng.

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Từ khóa:   tấn công tình dục cưỡng hiếp treo cổ tự tử

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