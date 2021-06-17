Cũng theo những thông tin này chị Gosiame Thamara Sithole sinh 10 đứa con trong đó có 7 bé trai và 3 bé gái. Điều đáng nói là chị Gosiame Thamara Sithole mang thai hoàn toàn tự nhiên và không nghĩ rằng mình sẽ sinh 10. Vào thời điểm đó, một bức ảnh chụp một em bé không rõ mặt trong lồng kính đã được đăng tải. Báo chí đưa tin, trước đó chị Gosiame Thamara Sithole đã có một cặp sinh đôi hiện 6 tuổi. Lần sinh 10 này được thụ thai tự nhiên và người mẹ Nam Phi này đã hạ sinh 10 đứa con bằng phương pháp sinh mổ ở tuần 29.

Ngày 7/6 rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin người phụ nữ 37 tuổi đến từ Nam Phi Gosiame Thamara Sithole đã sinh 10 đứa con tại một bệnh viện địa phương. Kỷ lục thế giới của Gosiame Thamara Sithole đã vượt qua ca sinh 9 trên thế giới của một phụ nữ tại Marocco trước đó.

Một hình ảnh duy nhất được đăng tải sau khi chị Gosiame Thamara Sithole tuyên bố sinh 10 đứa con

Theo QQ, sau khi chính phủ và bệnh viện địa phương có những hoài nghi về ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới này, bố của những đứa trẻ anh Tebogo Tsotetsi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong thai kỳ, anh từng đưa chị Gosiame Thamara Sithole đi khám thai nhưng khi đó bác sĩ nói rằng có thể là mang thai 6. Ngày 15/6 khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, người đàn ông này đã nói lời xin lỗi. Anh nói rằng việc sinh 10 vốn dĩ không tồn tại. Sau khi bạn gái sinh con, nhiều lần Tebogo Tsotetsi muốn đến thăm cô và các con nhưng lại không thể liên lạc.

Vậy nhưng mới đây, bạn trai của bà mẹ này cho biết việc sinh 10 vốn dĩ không tồn tại

Một người trong gia đình cũng cho biết thêm, họ chỉ nhận được thông báo đơn phương từ phía người mẹ. Nhưng trên thực tế không có dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của ca sinh 10. Người này khẳng định rằng hiện tại không biết chị Gosiame Thamara Sithole và những đứa con đang ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn là trước đó chị thực sự mang thai.