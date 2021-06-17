Thương tâm: Người mẹ qua đời vì sử dụng ma túy quá liều trong phòng tắm, con trai 1 tuổi chết đói vì bị trói vào ghế

Thế giới 17/06/2021 21:41

Bé trai 1 tuổi đã chết vì đói và mất nước trong khi người mẹ qua đời vì sử dụng ma túy quá liều trong phòng tắm.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, theo thông tin ngày 15/6 từ Fox News, báo cáo khám nghiệm tử thi do nhà chức trách bang Tennessee, Hoa Kỳ công bố cho thấy, một bé trai ở bang này đã chết vì đói và mất nước tại nhà khi bị trói vào ghế. Trong khi đó mẹ của bé đã qua đời trong phòng tắm vì sử dụng ma túy quá liều. Chị gái 3 tuổi của cậu bé được tìm thấy vẫn còn sống, dường như bé gái 3 tuổi này đã cố gắng cho em trai ăn vài ngày trước đó.

su dung ma tuy 1
 Cậu bé hơn 1 tuổi bị trói vào ghế trong khi người mẹ chết trong phòng tắm vì sử dụng ma túy quá liều

Theo nguồn tin này, vào tháng 2 năm nay, khi cảnh sát tìm thấy Tiffany Spears 32 tuổi và cậu con trai nhỏ Nicholas Crowder của cô thì hai mẹ con đã chết tại nhà. Bé trai bị trói vào ghế trên sàn phòng ngủ, còn cô con gái 3 tuổi vẫn đang chạy loanh quanh trong căn nhà khóa trái.

su dung ma tuy 2
 Cô chị gái 3 tuổi dường như cố gắng mang đồ ăn và chăm sóc cho cậu em trai trong những ngày mẹ qua đời

Các quan chức Tennessee cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ đã chết trong phòng tắm được vài ngày. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà mẹ 32 tuổi này là do sử dụng ma túy quá liều. Cậu bé 15 tháng tuổi chết vì đói và mất nước. Mặc dù mới chỉ 3 tuổi nhưng chị gái của cậu bé có vẻ như đã cố gắng chăm sóc cho em trai trong vài ngày đó. Rất nhiều đồ ăn được tìm thấy xung quanh chiếc ghế mà cậu bé bị trói.

Thảm án: Hai thiếu nữ tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man, thi thể bị treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả

Thảm án: Hai thiếu nữ tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man, thi thể bị treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả

Một vụ thảm án đã xảy ra tại Ấn Độ, hai thiếu nữ tuổi vị thành niên đã bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại, xác của họ bị treo lên cây để ngụy tạo hiện trường giả.

Xem thêm
Từ khóa:   khám nghiệm tử thi sử dụng ma túy quá liều chết vì đói

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích