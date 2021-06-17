Bé trai 1 tuổi đã chết vì đói và mất nước trong khi người mẹ qua đời vì sử dụng ma túy quá liều trong phòng tắm.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, theo thông tin ngày 15/6 từ Fox News, báo cáo khám nghiệm tử thi do nhà chức trách bang Tennessee, Hoa Kỳ công bố cho thấy, một bé trai ở bang này đã chết vì đói và mất nước tại nhà khi bị trói vào ghế. Trong khi đó mẹ của bé đã qua đời trong phòng tắm vì sử dụng ma túy quá liều. Chị gái 3 tuổi của cậu bé được tìm thấy vẫn còn sống, dường như bé gái 3 tuổi này đã cố gắng cho em trai ăn vài ngày trước đó.

Cậu bé hơn 1 tuổi bị trói vào ghế trong khi người mẹ chết trong phòng tắm vì sử dụng ma túy quá liều

Theo nguồn tin này, vào tháng 2 năm nay, khi cảnh sát tìm thấy Tiffany Spears 32 tuổi và cậu con trai nhỏ Nicholas Crowder của cô thì hai mẹ con đã chết tại nhà. Bé trai bị trói vào ghế trên sàn phòng ngủ, còn cô con gái 3 tuổi vẫn đang chạy loanh quanh trong căn nhà khóa trái.

Cô chị gái 3 tuổi dường như cố gắng mang đồ ăn và chăm sóc cho cậu em trai trong những ngày mẹ qua đời

Các quan chức Tennessee cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ đã chết trong phòng tắm được vài ngày. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà mẹ 32 tuổi này là do sử dụng ma túy quá liều. Cậu bé 15 tháng tuổi chết vì đói và mất nước. Mặc dù mới chỉ 3 tuổi nhưng chị gái của cậu bé có vẻ như đã cố gắng chăm sóc cho em trai trong vài ngày đó. Rất nhiều đồ ăn được tìm thấy xung quanh chiếc ghế mà cậu bé bị trói.

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