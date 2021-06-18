Cuộc sống 123 ngày của cặp đôi tình nguyện trói tay nhau bằng dây xích để thử thách tình yêu

Cặp đôi Alexander và Victoria đến từ Ukraine đã từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi quyết định khóa chặt tay nhau bằng một sợi dây xích.

Vào đúng Lễ tình nhân năm nay, cặp đôi Alexander và Victoria đến từ Ukraine đã đón một ngày 14/2 vô cùng đặc biệt. Cặp đôi nhờ sự giúp đỡ của thợ hàn xích hai bàn tay lại với nhau như một lời minh chứng cho tình yêu của mình. Cả hai mong muốn sẽ lập kỷ lục trong vòng 3 tháng, họ sẽ ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, đi vệ sinh cùng nhau trong suốt quãng thời gian này. Cặp đôi người Ukraine đã tình nguyện xích tay vào nhau để lập kỷ lục mới Vậy nhưng mới đây, cặp đôi đã quyết định cắt đứt sợi dây gắn kết họ trong suốt 123 ngày qua. Victoria 29 tuổi và Alexander 33 tuổi cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Tại hiện trường cắt dây xích, Victoria nói với các phóng viên rằng: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Các bạn xem này, khoảng cách hiện nay của chúng tôi rất xa, chúng tôi rất vui khi có được trải nghiệm như vậy và lập kỷ lục ở Ukraine”.

Cả hai thừa nhận rằng, thử thách này khiến họ trở nên thân thiết hơn, thậm chí không có chút riêng tư nào. Bây giờ cả hai đồng ý chia tay và hủy bỏ lời hẹn ước đính hôn trước đó. Victoria nói rằng cô thực sự muốn quay lại cuộc sống trước đây và làm những gì mình yêu thích. Alexander thì cho biết anh đã nhìn thấy Victoria trang điểm quá đủ rồi, hiện tại anh làm gì cũng không phải nghe những lời phàn nàn nữa. Vậy nhưng sau 123 ngày gắn bó, cặp đôi đã quyết định cắt đứt sợi dây này và tuyên bố hủy hôn Một tháng trước đây, cặp đôi đã từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, họ không thích cuộc sống hiện tại và mối quan hệ giữa hai người hiện đang rất căng thẳng. Alexander kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô nên Victoria phải từ bỏ công việc làm lông mi giả. Khi cả hai vào nhà vệ sinh công cộng, Alexander luôn bị dắt vào nhà vệ sinh nữ khiến nhiều người chú ý và kỳ thị.

Ban đầu Alexander và Victoria muốn thử thách tình yêu của mình bằng một sợi dây xích Cả hai sẽ ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, thậm chí đi vệ sinh cùng nhau Cả hai đã gắn kết với nhau hơn 100 ngày và hiện tại đều cảm thấy hối hận Cuối cùng cặp đôi từng gây chú ý mạng xã hội này đã tuyên bố chia tay Theo nhiều nguồn tin, khi tham gia thử thách này cặp đôi đã nhận được rất nhiều tiền tuy nhiên con số chính xác vẫn chưa được công bố. Sau khi cặp đôi tuyên bố chia tay đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi của nhiều cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, dù sao ai cũng có khoảng trời riêng, nếu như dùng dây xích gắn chặt với nhau suốt ngày sẽ không còn điều gì mới mẻ. Hy vọng trong tương lai cả hai sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

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