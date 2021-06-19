Một vụ việc kinh hoàng mới xảy ra tại Ấn Độ khi một cảnh sát nghỉ hưu 71 tuổi đã nổ súng giết chết con trai của mình.
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Theo thông tin được đăng tải trên India Today ngày 15/6, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở Mumbai, Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, một cảnh sát đã nghỉ hưu năm nay 71 tuổi tên là Bhagwan Patil đã nổ súng vào hai người con trai của mình là Vijay và Sujay. Vijay chết vì nhiều vết thương do đạn bắn, trong khi Sujay bị thương nhẹ và đã qua cơn nguy kịch.
Theo nguồn tin này, Patil đã bắn tổng cộng 4 phát đạn, trong đó 3 viên đạn đầu tiên trúng vào người Vijay, viên đạn thứ tư trúng Sujay. Hiện tại Patil đã bị bắt với tội danh giết người và âm mưu giết người. Theo báo cáo, mối quan hệ giữa Patil và hai người con trai không tốt. Tối 14/6, Patil gọi cả hai đứa con trai về nhà. Sau khi Vijay và Sujay về đến nhà, họ đã cãi nhau về vấn đề bảo hiểm xe hơi. Khi cuộc cãi vã ngày một căng thẳng, Patil đã nhặt một khẩu súng và bắn hai người con trai của mình.
Vijay và Sujay được đưa đến bệnh viện địa phương sau khi bị bắn. Viên đạn chỉ làm Sujay bị trầy xước nhưng Vijay lại bị thương rất nặng, một viên đạn xuyên vào bụng khiến anh chết trên bàn mổ. Hiện tại, cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ việc này và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.