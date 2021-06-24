Sự việc xảy ra với cô nữ sinh 19 tuổi mới đây khiến cộng đồng mạng Ấn Độ lạnh sống lưng vì sự tàn bạo của người gây án.

Theo truyền thông Ấn Độ, tối ngày 18/6 một nữ sinh đại học 19 tuổi đã bị một người theo đuổi mình ra tay giết hại tại ngôi làng Chintalacheruvu ở Andhra, Ấn Độ. Cảnh sát địa phương cho biết, cô gái tên là Sirisha, hiện đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tư thục.

Cô nữ sinh 19 tuổi ở Ấn Độ đã bị một người đàn ông theo dõi suốt một năm và ra tay giết hại dã man khi cô từ chối lời cầu hôn của anh ta

Nguồn tin này cũng cho hay, trong suốt một năm qua nữ sinh 19 tuổi này đã bị một người đàn ông ở một ngôi làng gần đó tên là Charan theo dõi. Charan đã bỏ học và là bạn của một người em họ của Sirisha, đồng thời bắt đầu theo dõi Sirisha từ đó.

Gần đây, Charan biết được thông tin bố mẹ Sirisha đang tìm kiếm đối tượng kết hôn cho cô nên đã lên kế hoạch “tập kích” Sirisha ở gần nhà của cô gái này. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân đến trang trại riêng của mình, trong khi Sirisha đang cắt cỏ cho bò ăn. Lợi dụng cơ hội Sirisha ở một mình, Charan đã tiếp cận và uy hiếp Sirisha rằng nếu cô không chịu kết hôn với anh ta, anh ta sẽ tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu. Vậy nhưng Sirisha đã từ chối lời cầu hôn của Charan. Người đàn ông này tức giận đã giật chiếc liềm từ tay Sirisha và tấn công cô đến khi cô tắt thở.

Charan đã theo dõi Sirisha suốt một năm qua và muốn cô kết hôn với mình nhưng Sirisha đã từ chối

Sau khi nghe được những âm thanh từ nhà của Sirisha, dân làng chạy đến thì phát hiện Sirisha đã chết trên vũng máu, trong khi đó Charan vẫn đang cầm chiếc liềm trên tay. Dân làng đã bắt Charan và giao cho cảnh sát. Thi thể của Sirisha được đưa đến một bệnh viện của chính phủ để khám nghiệm tử thi. Hiện nay cảnh sát đã mở một vụ điều tra dựa trên những cáo buộc của cha mẹ Sirisha.

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