Khủng khiếp: Người đàn ông cưỡng hiếp em dâu và trùng hôn với 5 người phụ nữ, sự việc chỉ bị phát hiện khi người vợ thứ 5 làm đơn tố cáo

Thế giới 23/06/2021 12:06

Một người đàn ông tự xưng là ‘người theo chủ nghĩa thần bí’ đã bị bắt vì trùng hôn với 5 người phụ nữ và chuẩn bị kết hôn với người vợ thứ 6.

Trang 163 đưa tin, một người đàn ông tại Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị bắt khi người này chuẩn bị kết hôn với người vợ thứ 6. Sự việc này chỉ bị phanh phui sau khi người vợ thứ 5 của anh ta gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông này tên là Anuj Chetan Katheria, người địa phương.

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 Từ năm 2005 đến nay, Anuj đã trùng hôn với 5 người phụ nữ khác nhau

Theo nguồn tin này, Anuj tự nhận mình là một tín đồ của một tôn giáo. Năm 2005 anh kết hôn với một người phụ nữ, đến năm 2010 anh kết hôn với người vợ thứ hai và năm 2014 kết hôn với người vợ thứ ba. Sau đó người đàn ông này tiếp tục kết hôn với người vợ thứ tư của mình, người vợ thứ tư chính là em họ của người vợ thứ ba. Vậy nhưng sau khi biết được tội ác của người đàn ông này, người vợ thứ 4 đã tự sát.

Năm 2016, Anuj bị bắt vì cưỡng hiếp em dâu ngay tại nhà em trai của mình. Năm 2019, Anuj tiếp tục kết hôn với người vợ thứ năm, cô gái này cho biết, sau khi kết hôn Anuj bắt đầu kiếm cớ để quấy rối cô. Ngoài những hành vi không tự nhiên khác, Anuj còn ép vợ thứ 5 quan hệ tình dục theo ý anh ta mặc dù cô không muốn. Khi cô kháng cự thì sẽ anh ta tấn công cô, thậm chí cố gắng để giết cô.

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 Hiện tại anh chuẩn bị kết hôn với người vợ thứ 6 thì bị người vợ thứ 5 tố cáo

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người vợ thứ 5, cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra và phát hiện ra một số tình tiết khác. Bị cáo liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự truy bắt của công an, vậy nhưng cuối cùng người đàn ông này cũng bị bắt vào tối 18/6. Anuj chưa học hết lớp 8 nhưng anh ta đã nói rằng mình đã lấy bằng cử nhân.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, từ năm 2005, Anuj kết hôn với tổng cộng 5 người phụ nữ nhưng đều là trùng hôn. Hiện tại anh ta đang hẹn hò với một cô gái 32 tuổi và chuẩn bị kết hôn lần thứ 6. Người đàn ông này từng giả mạo làm nhiều ngành nghề khác nhau, khi thì làm giáo viên, đôi khi lại là chủ khách sạn.

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Từ khóa:   quan hệ tình dục cưỡng hiếp em dâu chuẩn bị kết hôn

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