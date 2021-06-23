Trang 163 đưa tin, một người đàn ông tại Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị bắt khi người này chuẩn bị kết hôn với người vợ thứ 6. Sự việc này chỉ bị phanh phui sau khi người vợ thứ 5 của anh ta gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông này tên là Anuj Chetan Katheria, người địa phương.

Từ năm 2005 đến nay, Anuj đã trùng hôn với 5 người phụ nữ khác nhau

Theo nguồn tin này, Anuj tự nhận mình là một tín đồ của một tôn giáo. Năm 2005 anh kết hôn với một người phụ nữ, đến năm 2010 anh kết hôn với người vợ thứ hai và năm 2014 kết hôn với người vợ thứ ba. Sau đó người đàn ông này tiếp tục kết hôn với người vợ thứ tư của mình, người vợ thứ tư chính là em họ của người vợ thứ ba. Vậy nhưng sau khi biết được tội ác của người đàn ông này, người vợ thứ 4 đã tự sát.