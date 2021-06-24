Bệnh nhân 24 tuổi tử vong trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị chuột cắn

Thế giới 24/06/2021 16:10

Một bệnh nhân 24 tuổi người Ấn Độ đã qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị chuột cắn khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng.

Mới đây, tại bệnh viện Rajawadi, Mumbai, Ấn Độ một bệnh nhân 24 tuổi đã bị chuột cắn khi đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó bệnh nhân này đã tử vong, nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn đang được điều tra.

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 Một bệnh nhân người Ấn Độ đã tử vong sau khi bị chuột cắn xung quanh mắt trong khi đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt

Theo tin tức từ India Today ngày 24/6, bệnh nhân Srinivas Yellappa, 24 tuổi đã nhập viện Rajawadi vào ngày 20/6 để điều trị viêm màng não và các vấn đề về gan. Ngày 22/6 Srinivas được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Xung quanh mắt của bệnh nhân đã bị chuột gặm bị thương và phải đeo máy thở.

Chị gái của Srinivas nói rằng, bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày 23/6 và sau đó thông báo cho họ về cái chết của Srinivas. Chị gái bệnh nhân cho biết sẽ tìm kiếm công lý cho em trai để đảm bảo rằng những sự việc như thế này sẽ không xảy ra nữa. Người nhà nạn nhân yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc và trừng phạt người có trách nhiệm.

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 Theo bác sĩ của bệnh viện, việc phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở tầng trệt và mọi người có thói quen vứt rác ở khu vực này đã thu hút lũ chuột

Bác sĩ Vidya Thakhur, giám đốc bệnh viện Rajawadi cho biết rằng, khu vực xảy ra vụ việc nằm ở tầng trệt. Một số người đổ rác trong khuôn viên bệnh viện mặc dù đã có những chỉ dẫn không được phép. Có lẽ điều này là một trong những nguyên nhân thu hút chuột. Trong bệnh viện mọi người thường bắt chuột bằng gậy hoặc bẫy chuột. Phía bệnh viện hứa rằng sẽ có biện pháp đển ngăn chặn điều này tái diễn.

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Từ khóa:   phòng chăm sóc đặc biệt viêm màng não đeo máy thở

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