Bị vợ ‘mắng yêu’ trên sóng truyền hình, phản ứng ‘không phải dạng vừa’ của Tổng thống Mỹ khiến dân mạng tan chảy

Trong một sự kiện mới nhất tại Anh Quốc, một khoảnh khắc "lụi tim" giữa vợ chồng Tổng thống Joe Biden đã được dân tình lan truyền với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội.
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Vào ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi động chuyến công du đầu tiên tới châu Âu kéo dài 8 ngày. Vị tổng thống đã cùng Phu nhân Jill Biden đáp chuyến bay trên chuyên cơ Không lực Một xuống tại Mildenhall, Suffolk, Anh Quốc. Sau đó, cặp đôi tham dự sự kiện họp mặt và trò chuyện cùng lực lượng quân đội Mỹ đang đóng căn cứ tại Vương quốc Anh.
Với bài phát biểu của Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bà bày tỏ lòng biết ơn tới những cống hiến, sự trung thành phục vụ của lực lượng quân đội. Đồng thời, bà còn giới thiệu tới họ sáng kiến "Lực lượng gia nhập" của bà - một nhóm mà bà đã thành lập cùng với cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nhằm hỗ trợ gia đình và thân nhân của quân nhân Mỹ. Cụ thể, bà chia sẻ rằng: "Tôi hy vọng rằng bạn biết bạn đặc biệt như thế nào. Và chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ tận tâm của bạn và gia đình bạn".
Tuy nhiên, trong lúc bà phát biểu, bà để ý chồng không tập trung nên đã không ngần ngại "mắng yêu" ngay trên sóng truyền hình: "Ông Joe, tập trung đi!". Câu nói biểu hiện sự cứng rắn của vị phu nhân đối với chồng khiến nhiều người bật cười. Khoảnh khắc vô cùng đáng yêu giữa cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ đã được máy quay ghi lại và lan truyền với tốc độ "chóng mặt" ngay sau đó.
Sau khi bị vợ nhắc nhở, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khiến công chúng "tan chảy" bởi hành động vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Vị Tổng thống liền quay lại, giơ tay chào kiểu quân đội với tỏ ý tuân lệnh vợ.
Theo The Daily Mail, sau buổi gặp mặt này, Tổng thống Mỹ cùng phu nhân sẽ có mặt tại Vịnh Carbis gần St Ives, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Canada sẽ tập hợp trong ba ngày để thảo luận về các vấn đề nóng đang được thế giới quan tâm.