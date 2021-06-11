Bị vợ ‘mắng yêu’ trên sóng truyền hình, phản ứng ‘không phải dạng vừa’ của Tổng thống Mỹ khiến dân mạng tan chảy

Vào ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi động chuyến công du đầu tiên tới châu Âu kéo dài 8 ngày. Vị tổng thống đã cùng Phu nhân Jill Biden đáp chuyến bay trên chuyên cơ Không lực Một xuống tại Mildenhall, Suffolk, Anh Quốc. Sau đó, cặp đôi tham dự sự kiện họp mặt và trò chuyện cùng lực lượng quân đội Mỹ đang đóng căn cứ tại Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Phu nhân Jill Biden rạng rỡ sau khi đáp chuyến bay tại Anh Quốc - Ảnh: Reuters

Với bài phát biểu của Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bà bày tỏ lòng biết ơn tới những cống hiến, sự trung thành phục vụ của lực lượng quân đội. Đồng thời, bà còn giới thiệu tới họ sáng kiến "​​Lực lượng gia nhập" của bà - một nhóm mà bà đã thành lập cùng với cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nhằm hỗ trợ gia đình và thân nhân của quân nhân Mỹ. Cụ thể, bà chia sẻ rằng: "Tôi hy vọng rằng bạn biết bạn đặc biệt như thế nào. Và chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ tận tâm của bạn và gia đình bạn".