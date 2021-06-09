Bộ tộc Zulu: Gái chưa chồng phải ‘thả rông’ ngực, ‘trai tân’ được kiểm tra trinh tiết bằng nước tiểu

Tại bộ tộc Zulu, họ có phong tục rất kỳ lạ là người phụ nữ chưa chồng phải tuân thủ quy tắc "thả rông" ngực và được dùng cây sậy để kiểm tra trinh tiết. Còn đối với đàn ông, họ có thể lấy nhiều vợ và được kiểm tra trinh tiết bằng nước tiểu.

Bộ tộc Zulu sở hữu dân số khoảng 12 triệu người và thường tập trung sinh sống chủ yếu tại tỉnh KwaZulu- Natal, là một bộ tộc hùng mạnh, gắn liền với sự phát triển của Nam Phi. Hầu hết người dân thuộc bộ tộc này theo đạo Kito giáo và có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa trời. Theo người địa phương, “Zulu” cũng có nghĩa là thiên đường. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên là những quy định vô cùng kỳ lạ tại nơi đây. Đối với phụ nữ Zulu, họ thường mặc váy và thoải mái để ngực trần. Còn đàn ông thì mặc khố. Người Zulu sống trong những ngôi nhà được xây bằng lá cỏ, lau sậy với nền nhà là hỗn hợp bùn đất cùng phân bò. Người đứng đầu sống trong ngôi nhà trung tâm, phía bên phải là nơi ở của vợ cả, phía bên trái là của người vợ hai và ở giữa là đàn gia súc. Cách bố trí những ngôi nhà này tạo nên hình lưỡi liềm và quây bằng hàng rào gai để bảo vệ tuyệt đối cho đàn gia súc – gia tài lớn nhất của họ. Một người đàn ông giàu có là khi có nhiều gia súc và có thể sử dụng để trao đổi như: Cưới vợ, đổi thịt, sữa…

Kiểu nhà được xây dựng tại bộ tộc Zulu - Ảnh: Internet Đồng thời, bộ tộc Zulu cũng khá đặt nặng về vấn đề trinh tiết. Trước khi tiến tới hôn nhân, gái chưa chồng được kiểm tra trinh tiết bằng một cây sậy, còn trai tân thì lấy nước tiểu của họ. Song, nhiều người cho rằng hủ tục này đã lạc hậu và "chẳng giống ai". Theo quy định của bộ tộc này, mỗi cô gái chỉ được phép lấy và chăm lo cho một người chồng. Vậy nên, chuyện trinh tiết luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, mỗi năm sẽ có một nghi thức kiểm tra trinh tiết cho các cô gái chỉ với một cây sậy bởi nó tượng trưng cho sự trong trắng của người phụ nữ. Cụ thể, các cô gái nằm trên một tấm thảm, chân dạng rộng về phía đám đông. Một phụ nữ lớn tuổi tới kiểm tra những dấu hiệu và công bố kết quả cho cả ngàn người đang theo dõi.

Phụ nữ Zulu được kiểm tra trinh tiết bằng cây sậy - Ảnh: Internet Tiếp đó, những cô gái vượt qua bài kiểm tra sẽ tham gia vào lễ hội múa sậy. Và để tham gia, mỗi cô gái sẽ tự tới một dòng sông cắt cho mình cây sậy chắc khỏe. Trong quá trình nhảy múa, di chuyển, nếu cây sậy của ai bị gãy, người đó sẽ bị coi là gái mất trinh và phải lập tức rời khỏi buổi lễ. Sau khi những cây sậy được trao lại cho phía nhà Vua, các cô gái sẽ để ngực trần, mặc váy ngắn với các phụ kiện trang sức truyền thống sặc sỡ và bắt đầu nhảy múa. Mỗi năm, nhà Vua sẽ chỉ chọn một vợ, nên những người không được vào cung đều được nhận một phần quà để khuyến khích họ giữ gìn trinh tiết cho tới hôn nhân. Phụ nữ nơi đây chỉ được mặc váy và 'thả rông' ngực trần - Ảnh: Internet Khác với nữ giới, đàn ông ở đây lại được phép lấy nhiều vợ như Vua. Tuy nhiên, việc giữ mình trước hôn nhân cũng là điều vô cùng quan trọng với đàn ông. Để kiểm tra, người trong làng sẽ chứng kiến các chàng trai lần lượt đi tiểu. Nếu dòng nước tiểu phóng ra cao bằng đỉnh đầu hoặc gần như vậy, chàng trai đó còn trong trắng. Ngược lại, với dòng nước tiểu thấp, họ sẽ bị coi là đã quan hệ trước hôn nhân và phải chịu những hình phạt vô cùng khắc nghiệt của làng mình. Các chàng trai được kiểm tra trinh tiết dựa vào độ 'phóng' của nước tiểu - Ảnh: Internet Những chàng trai Zulu thường tự tìm kiếm vợ cho mình - Ảnh: Internet Mặc dù chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc thấp hay cao của dòng nước tiểu thể hiện trong sự trong trắng, cũng như những người phụ nữ kiểm tra trinh tiết không đủ trình độ chuyên môn để đánh giá một cô gái đã quan hệ hay chưa, nhưng mỗi năm, những nghi thức này vẫn diễn ra như một truyền thống của bộ tộc và các chàng trai, cô gái nơi đây đều phải ngậm ngùi chấp nhận nó.

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