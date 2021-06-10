Cư dân Hàn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc xe buýt đã bị một toà nhà đổ sập chôn vùi chỉ trong vài giây. Vụ tai nạn kinh hoàng này đã khiến 9 người tử vong và 8 người bị thương nặng.
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Vào chiều ngày 9/6, tòa nhà 5 tầng ở Kwangju (Hàn Quốc) bất ngờ đổ sập. Một chiếc xe buýt đỗ bên cạnh đã bị chôn vùi khiến 9 người tử vong và 8 người bị thương nặng. Tất cả nạn nhân đều là hành khách và tài xế trên xe.
Theo điều tra ban đầu, toà nhà đang trong quá trình phá dỡ. Tuy nhiên, giàn giáo bên phải đang chống đỡ bất ngờ sụp đỡ. Chỉ trong vòng vài giây, tòa nhà đã đổ sập vào chiếc xe buýt thành phố đang dừng bên đường để đón và trả khách. Dưới đống đổ nát sau vụ tai nạn kinh hoàng này, lực lượng cứu hỏa và đội cứu hộ cho biết 9 người trên xe buýt đã qua đời vì vết thương quá nặng. Và 8 hành khách khác được cho là đã bị thương nặng do va chạm.
Theo Chosun, các quan chức cứu hỏa đã chia sẻ rằng vụ việc này sẽ mất vài ngày để dọn dẹp các mảnh vỡ của tòa nhà. Cảnh sát cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra về các quy tắc an toàn trong xây dựng. Cụ thể, họ sẽ xác định xem chủ thầu có tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn hay đã để xảy ra sai sót trong quá trình thi công dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng trên.