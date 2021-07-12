Thông tin gây sốc vụ án rúng động thế giới ở Haiti: Tổng thống Moise bị tra tấn trong phòng ngủ trước khi bị ám sát

Thế giới 12/07/2021 09:07

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị tra tấn trước khi bị ám sát.

Rạng sáng ngày 7/7, Tổng thống Haiti là ông Jovenal Moise bị một kẻ ẩn danh bắn chết tại tư gia. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông Moise có vết đạn ở vùng đầu, ngực, mông và bụng. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết phu nhân của ông Moise bị thương và đang được chăm sóc y tế.

Chia sẻ với tờ Guardian, ông Joseph cho biết Tổng thống Moise bị ám sát bởi một nhóm vũ trang bao gồm một số người nước ngoài. Sau đó, ông Moise qua đời vì các vết thương. Trong buổi phỏng vấn, thủ tướng lâm thời Joseph cho biết: "Vào khoảng 1h sáng, một nhóm không rõ danh tính, bao gồm một số kẻ nói tiếng Tây Ban Nha, tấn công tư gia của tổng thống và làm ông trọng thương."

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Cố Tổng thống Haiti Jovenal Moise

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 9/7, ông Claude Joseph cho biết Tổng thống Jovenel Moise đã bị tra tấn trước khi bị ám sát: "Lính đánh thuê đến nhà tổng thống, họ tra tấn rồi giết hại ông ấy. Chúng tôi đã bắt gần 20 người. Họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tin rằng chắc chắn công lý sẽ được thực thi”. 

Bên cạnh đó, trao đổi với Le Nouvelliste, ông Carl Henry Destin - thành viên đội điều tra của Haiti cũng tiết lộ rằng Tổng thống Haiti Moise đã bị tra tấn trong phòng ngủ. Con gái của ông may mắn trốn thoát, trong khi con trai và các nhân viên của ông bị bịt miệng.

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Dinh thự của cố Tổng thống Moise

Carl Henri Destin - một thẩm phán địa phương được giao nhiệm vụ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, cho biết theo kết quả khám nghiệm tử thi, một trong hai cánh tay và bàn chân phải của Tổng thống Moise đã bị gãy, điều này đặt ra nghi vấn rằng nhà lãnh đạo Haiti có thể đã bị tra tấn. 12 viên đạn được tìm thấy trên thi thể của Tổng thống Moise được bắn ra từ súng máy và súng lục.

Theo các nhà chức trách Haiti, nhóm biệt kích gồm 28 người, trong đó có 26 người Colombia, đã xông vào nhà của Tổng thống Moise và xả súng vào 2 vợ chồng tổng thống. Nhiều người trong số các nghi phạm là quân nhân Colombia đã nghỉ hưu và 2 người Mỹ gốc Haiti. Hiện đã bắt được 19 nghi phạm, còn một số nghi phạm khác đang lẩn trốn.

Năm 2017, Ông Moise (53 tuổi) nhậm chức Tổng thống sau một cuộc bầu cử nhiều tranh cãi. Sau khi từ chối tổ chức bầu cử theo lịch, ông Moise đã bị phe đối lập gay gắt yêu cầu từ chức.

 

Một ngày trước khi qua đời, ông Moise đã bổ nhiệm một thủ tướng mới nhưng người này chưa kịp nhậm chức thì tổng thống bị ám sát. Người đang tạm điều hành đất nước là Thủ tướng lâm thời Claude Joseph. Haiti dự kiến tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 26/9.

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