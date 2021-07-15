'Phát cẩu lương' ngay trên thang cuốn, cặp đôi gặp cái kết nhục nhã ngay sau đó

Thế giới 15/07/2021 22:58

Cái giá phải trả cho việc hôn quên trời đất không để ý đến xung quanh khi đi thang cuốn là một pha ngã lăn quay ra đất.

Trong xã hội hiện đại, khi mà tư tưởng của mỗi người đã trở nên thoáng hơn, việc thể hiện tình cảm nơi đông người không còn là một điều cấm kỵ nữa. Tuy nhiên mỗi khi muốn làm điều gì, tốt nhất nên để ý xung quanh để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Một đoạn clip hiện đang viral trên MXH Trung Quốc về chủ đề thể hiện tình cảm nơi đông người gây chú ý bởi cái kết không thể "hả dạ" hơn.

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Cặp đôi hôn nhau ngay trên thang cuốn - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, một đôi nam nữ đang đi tay trong tay lên thang cuốn thì bất ngờ trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Nhưng vì nụ hôn quá mãnh liệt, cặp đôi quên mất hoàn cảnh xung quanh đang như thế nào. Kết quả, cả 2 mất thăng bằng rồi ngã lăn lộn trên thang cuốn.

Theo trang 163, sự việc trên xảy ra tại một khu mua sắm ở Thái Nguyên, Sơn Tây vào ngày 27/6 vừa rồi. Trong đoạn clip, khi cặp tình nhân trẻ đang đứng trên thang cuốn thì cô gái nhào tới hôn bạn trai, anh bạn kia cũng đáp lại nhiệt tình ngay tức khắc. Cả 2 quấn lấy nhau trong hạnh phúc mà không màn những lời dị nghị xung quanh. Tuy nhiên, cũng vì quá vồ vập, 2 người này đã mất thăng bằng và té lăn ra thang cuốn. 

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Cả 2 mất thăng bằng và té ngã lăn ra đất - Ảnh: Cắt từ clip

Cảnh tượng đáng xấu hổ và ồn ào khiến cho cặp đôi ngượng chín cả người. Khi anh bạn trai vẫn còn ngẩng ngơ vì sự cố bất ngờ thì cô gái đã nhanh chóng đỡ bạn trai dậy. Đôi trẻ tiếp tục đi lên thang cuốn trong ngại ngùng, tuy không còn "phát cẩu lương" tiếp nữa, cặp đôi vẫn tay trong tay bước lên thang cuốn trong im lặng.

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Cô gái phải đỡ người bạn trai đang ngẩn ngơ dậy - Ảnh: Cắt từ clip
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