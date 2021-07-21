Hai đứa trẻ dưới 10 tuổi bị bố dượng cưỡng hiếp, 'bán' cho bạn bè để thỏa mãn nhu cầu tình dục, thái độ 'im lặng' đáng sợ của người mẹ ruột gây sốc

Thế giới 21/07/2021 07:34

Những vết thương do bạo hành đã phủ kín cơ thể của các em khi sự việc được đưa ra ánh sáng.

Trang DuvaR English đưa tin, mới đây một vụ án bạo hành trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phanh phui. Cụ thể, nạn nhân trong vụ án là 2 đứa trẻ, 6 tuổi và 9 tuổi bị mẹ ruột (Merve) và cha dượng (Rahmi) bạo hành và "bán" cho những người quen để xâm hại. Không những vậy, 2 nghi phạm của vụ án này đã được tại ngoại vào ngày 29/6 vừa qua gây ra sự bức xúc đến cực điểm của dư luận nước này.

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2 nạn nhân và bố dượng, mẹ ruột - Ảnh: DuvaR English

Vụ việc chỉ được phát hiện khi bà ngoại của 2 bé nhận thấy điều khác thường trong bức tranh của cháu mình. Bức tranh vẽ 2 đứa bé đang ôm mặt khóc và 2 người lớn đang cầm roi vụt vào người bọn trẻ. Ngoài ra, các chấm tròn trên người 2 đứa bé trong tranh cũng nhận được nhiều chú ý vì rất giống với các vết thương và sẹo bầm chi chít trên cơ thể của chúng.

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Mẹ của 2 cháu bé là người tiếp tay cho việc con mình bị kẻ xấu hành hạ - Ảnh: DuvaR English

Nhiều bức tranh còn miêu tả lại cảnh 2 đứa trẻ bị cha dượng của chúng ép quan hệ tình dục với anh ta và bạn bè của hắn. Được biết, dì của các cháu bé đã nhiều lần ngăn cản tội ác của bọn chúng nhưng chính mẹ của 2 đứa trẻ là người đã tiếp tay cho giặc, mặc cho các kẻ xấu hành hạ con mình trong khi cô ta chỉ biết ngồi nhìn.

Sau khi nhận thấy độ nghiêm trọng của sự việc, bà ngoại của nạn nhân đã tố cáo vụ việc lên văn phòng công tố ở phía Tây Balıkesir hồi tháng 5/2020. Đơn tố cáo đính kèm lá thư liệt kê tội trạng cùng với vài bức tranh do chính tay 2 đứa trẻ vẽ miêu tả lại chi tiết những nỗi khổ đau mà các bé đã phải cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua.

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Bố dượng của các nạn nhân đã bạo hành, xâm hại và để những kẻ khác làm trò đồi trụy với 2 bé - Ảnh: DuvaR English

Sau khi các bên có thẩm quyền ghi nhận vụ việc, 2 đứa trẻ đã được đưa đi điều trị tâm lý ngay trong tháng 5/2020. Vào tháng 10 cùng năm, phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra và cả 2 nghi phạm đều bị bắt giữ ngay tại đó.

Thế nhưng, một động thái của tòa án đã vấp phải làn sóng phẫn nộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, không biết vì lý do gì, cả 2 nghi phạm đều được tại ngoại sau phiên điều trần ngày 5/1/2021 dù cho sự việc 2 đứa trẻ bị tấn công tình dục là thật dựa trên kết quả của các cuộc kiểm tra y tế.

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Vì những vết thương tâm lý rất khó để chữa lành, 2 bé được đưa đi điều trị tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, phán quyết này của tòa án đã bị phản đối bởi các luật sư của Bộ Gia Đình. Tuy nhiên, sau 2 phiên điều trần vào ngày 5/3 và 21/5 vừa qua, 2 nghi phạm trên vẫn tại ngoại.

Theo dự kiến, phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/9 tới đây. Đồng thời, trong một thông báo được đưa ra trước đây, văn phòng công tố cho biết họ đã gửi kiến nghị yêu cầu tiếp tục giam giữ các nghi phạm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

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