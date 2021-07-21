Cặp chị em song sinh này còn là mẹ của những đứa con nhỏ, không biết vì lý do gì mà họ lại bị sát hại ngay trong lúc phát sóng trực tiếp.

Theo Dailymail, vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 14/7 vừa qua. Không những vậy, cảnh "hành quyết" này còn được phát sóng trực tiếp trên Instagram dưới sự theo dõi của hàng ngàn người. Nạn nhân của vụ án này là 2 chị em sinh đôi bị bắn chết là Amália Alves và Amanda Alves, người Brazil. Khi cảnh sát biết được sự việc thì đã quá muộn, tại hiện trường là 2 thi thể của cặp chị em này nằm trong vũng máu với nhiều vết đạn đang nằm bên lề đường phía sau một khu nhà ở Pacajus, Ceará.

Nạn nhân là chị em sinh đôi Amália Alves và Amanda Alves - Ảnh: Dailymail Được biết, 2 nạn nhân vẫn còn rất trẻ và chỉ mới 18 tuổi khi chết. Cả 2 đã có con từ trước, Amanda có 1 bé gái 3 tuổi còn Amália vừa sinh con được 6 tháng. Đoạn video trực tiếp kia đã bị gỡ bỏ do tính bạo lực trong đó, những hình ảnh cắt ra từ đoạn livestream vẫn có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng. Trong những giây cuối đời, 22 chị em này bị bắt quỳ sát bên nhau trong một khung cảnh tối om và nền đất thì bẩn thỉu. Nạn nhân bị bắt búi cáo tóc trước khi hành quyết - Ảnh: Daily mail Nguồn tin từ Daily Star cho biết, một thanh niên 17 tuổi, tên là Mateus Abreu hiện đang là nghi phạm duy nhất trong vụ án này đã bị cảnh sát bắt và thực hiện thẩm vấn. Theo báo cáo điều tra, chị em nhà Alves đã bị bắt phải búi tóc lên cao để Mateus Abreu dí súng sát vào gáy của họ rồi bóp cò. Sau đó, hắn ta còn bắn thêm 2 phát đạn vào 1 trong 2 chị em đã gục xuống nền đất, sau đó còn bắn thêm 4 phát súng nữa vào cùng thi thể đó.

Chân dung nghi phạm Mateus Abreu - Ảnh: Diario do Noreste Tờ Diario do Noreste của Brazil đưa tin, nghi phạm tuổi vị thành niên này đã từng bị bắt 7 lần trước đó bởi các tội danh: Sở hữu trái phép súng, trộm cắp và cố ý gây thương tích cho người khác.

Nghi phạm từ bị bắt tận 7 lần trước đây - Ảnh: Diario do Noreste Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa công khai động cơ gây án thực sự của hung thủ. Nhưng theo một số thông tin từ người dân bản địa, 2 chị em song sinh này đã bị "khử" vì lý do họ đã biết quá nhiều hoặc liên quan đến các vụ buôn bán ma túy của các băng đảng tại đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-chi-em-sinh-doi-nam-song-soai-trong-vung-mau-sau-man-thanh-trung-hai-hung-ngay-tren-song-livestream-413555.html