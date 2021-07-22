Người vợ lăn đùng ra chết sau tiếng động lớn ở khu chung cư để lại 4 đứa con thơ, hiện trường vụ án khiến ai cũng ám ảnh

Thế giới 22/07/2021 07:00

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của người vợ vẫn là một ẩn số.

Theo trang 163, một vụ án thương tâm vừa xảy ra tại thành phố Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 15/7 vừa qua, vợ chồng anh Chung đang giao hàng tại chung cư Thụy Hằng thì một vật thể lạ rơi xuống đầu người vợ khiến cô mất ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, đã gần 1 tuần, cái chết của cô vẫn chưa được sáng tỏ.

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Anh Chung đau đớn ôm vợ đang bất tỉnh - Ảnh: 163

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Một số hình ảnh của vụ án không rõ vì sao đã bị rò rỉ ra ngoài, gây cho người xem nhiều nỗi ám ảnh.

Theo chia sẻ của anh Chung, hôm ấy anh và vợ đến chung cư Thụy Hằng để giao vật liệu. Đến nơi, anh chuyển đồ từ xe ba bánh xuống, còn vợ anh thì đứng ngay phía sau. Bỗng dưng, anh nghe một tiếng "rầm" rất lớn, một vật rất to rơi xuống đất. Khi anh quay lại, vợ anh đã bất tỉnh dưới nền đất, máu tươi tuôn ra từ đầu cô không ngừng. Tuy sau đó, anh có gọi cấp cứu để đến bệnh viện, nhưng không kịp, cô đã tử vong trong vòng tay anh.

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Chung cư Thụy HẰng, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: 163

Anh Chung cũng kể thêm, chung cư Thụy Hằng không có nhiều hộ dân sinh sống, anh và vợ đã giao hàng sang đây được 2-3 năm rồi. Có nhiều căn hộ đang được sửa chữa, tuy nhiên việc một vật rơi từ trên cao xuống trúng đầu người ở dưới là lần đầu tiên.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình sau khi vợ qua đời, anh Chung cho biết hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn, vì cả hai chỉ làm nghề giao hàng trong nhiều năm nên chi tiêu chỉ đủ sống nhưng cũng khá chật vật. Vợ mất, anh trở thành trụ cột nuôi 4 con trai nhỏ. Đứa lớn sinh năm 2004 chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà trông em, còn đứa thứ hai thì 2008, đứa thứ ba 2009, đứa út thì mới sinh năm 2010 vẫn còn đi học bình thường.

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Tại hiện trường vẫn lưu lại vết máu của người vợ - Ảnh: 163

Anh Chung khóc không thành tiếng: "Tôi sắp không cầm cự được nổi rồi. Vốn dĩ, hai vợ chồng chúng tôi dựa vào đồng lương ít ỏi để lo cho gia đình. Nhưng bây giờ, mẹ của mấy đứa nhỏ đã qua đời, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, phải vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con cái. Bố mẹ chúng tôi cũng tuổi già sức yếu, đều hơn 70 tuổi. Hiện tại, tôi chưa thể làm việc, con thì vẫn còn nhỏ quá".

Hiện tại, vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đông đảo mọi người mong muốn các cơ quan chức năng mau chóng giải quyết vụ án thương tâm này. Ngoài ra, không ít người thương xót và muốn giúp đỡ gia đình anh.

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