Thảm kịch của cô gái bỏng 90% cơ thể vì bị gia đình kẻ đã hiếp dâm mình thiêu sống

Thế giới 17/08/2021 05:00

Tức giận vì cô gái đã dám khiếu nại việc làm vô nhân tính của con trai mình, cha mẹ của tên cưỡng hiếp đã thiêu sống nạn nhân giữa đồng cỏ vắng người.

Theo Hindustan Times, sự việc xảy ra tại quận Mahoba, thành phố Mahoba, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và chủ nhật ngày 16/8 vừa qua. Cô gái này sau khi gửi đơn khiếu nại tên đã lạm dụng tình dục mình đã bị gia đình của hắn ta trả thù bằng cách đổ dầu hỏa lên người cô ấy và thiêu cháy đến mức nạn nhân bị bỏng 90%.

Giám đốc thành phố Mahoba, ông Sudha Singh cho biết cô gái đã gửi đơn tố cáo người hàng xóm của cô đã quấy rối tình dục cô vào thứ 7 vừa qua. "Vào ngày thứ bảy vừa qua, nạn nhân đã đệ đơn tố cáo hàng xóm của cô vì đã đánh đập và lạm dụng tình dục cô ấy. Ngay sau đó, người hàng xóm đã bị giam giữ."

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Chỉ vifd tố cáo người đã cưỡng hiếp mình, cô gái đã bị thiêu sống và bỏng tới 90% cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ông Singh cho biết thêm, sau khi vụ kiện của cô gái được tiến hành và bị can bị bắt giữ, cha mẹ của anh ta đã vô cùng tức giận nên đã đổ dầu hỏa lên người nạn nhân và thiêu sống cô.

"Tôi đã nói chuyện với nạn nhân sau vụ việc kinh hoàng. Cô ấy cho biết cha mẹ của người đã cưỡng hiếp cô đã đổ dầu hỏa lên người cô ấy và châm lửa đốt sau khi tìm thấy cô ấy đang đi dạo trên một cánh đồng." - Ông Singh nói.

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Mẹ của tên cưỡng hiếp đã bị bắt vì cáo buộc thiêu sống cô gái còn cha hắn ta vẫn đang bị truy nã - Ảnh minh họa: Internet

Một viên cảnh sát khác tại đồn cảnh sát Kulpahad, ông Mahendra Pratap Singh cho biết nạn nhân sau đó đã được đưa đến một bệnh viện ở quận Jhansi. Bản báo cáo thông tin đầu tiên về vụ án đã được trình lên. Mẹ của bị cáo cũng đã bị tạm giam để thẩm vấn trong khi cha của anh ta hiện vẫn đang bỏ trốn trong sự truy nã của cảnh sát.

Từ khóa:   bỏng 90% thiêu sống người lạm dụng tình dục

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