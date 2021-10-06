'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!'

Sao Việt 06/10/2021 16:16

Cựu người mẫu Đức Tiến, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung trong buổi viếng Phi Nhung tại Mỹ đã có lời động viên con gái cố ca sĩ trước mất mát quá lớn.

Sáng 6/10 (giờ Việt Nam), diễn viên, cựu người mẫu Đức Tiến đăng tải hình ảnh cùng bạn bè tới viếng cố ca sĩ Phi Nhung tại Tịnh xá Giác An tại Mỹ.

Trong những hình ảnh mà cựu người mẫu Đức Tiến chia sẻ, con gái Phi Nhung, Wendy Phạm lộ rõ vẻ xanh xao, đôi mắt sưng húp vì khóc sau 9 ngày mẹ ra đi mãi mãi. Các nghệ sĩ có lời cũng động viên con gái cố ca sĩ trước mất mát to lớn này. 

'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 1
Đức Tiến đến viếng Phi Nhung vào sáng ngày 6/10

Trên trang cá nhân, Đức Tiến viết đầy nghẹn ngào: 

"Cả nhóm bay show về từ Houston, hôm nay tỉnh táo và khỏe lại tranh thủ đến thăm Phi Nhung. Sau khi đưa bé Mèo đi học, mình tranh thủ nhắn tin nhắc mọi người cùng đến. Hôm nay mình và mọi người cũng đã kịp đến thắp nhang và tặng hoa cho em. Tất cả mọi người bên đây yêu mến và đang chờ em về nhé Phi Nhung ơi. Tặng Nhung một nén hương thơm. Một nhành hoa trắng. Một tình yêu thương. Em đi rồi em lại về. Nơi đây bao người đợi chờ em".

'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 2
Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm lộ rỗ đôi mắt sưng húp vì khóc thương mẹ
 
'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 3
Wendy trò chuyện cùng Nguyễn Hồng Nhung
'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 4
Cả nhóm ngồi lại trò chuyện sau khi dâng hương
'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 5
Nhóm bạn của nghệ sĩ Đức Tiến cùng đến dâng hương cho cố nghệ sĩ Phi Nhung
'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 6
Bằng Kiều và Quang Minh
'Tất cả mọi người đều đợi em về, Phi Nhung ơi!' - Ảnh 7

Hoa hậu Thu Hoài

Ảnh: FBNV 

 

Phi Nhung qua đời 1 tuần, con gái nuôi vẫn chưa hề có mặt thắp nhang, lý do vì sao?

Phi Nhung qua đời 1 tuần, con gái nuôi vẫn chưa hề có mặt thắp nhang, lý do vì sao?

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