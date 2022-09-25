Loạt ảnh 'tình bể bình' của Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân

Trương Nhược Quân sinh năm 1988, trong một gia đình bề thế với bố là đạo diễn nổi tiếng Trương Kiện. Trong khi đó, Đường Nghệ Hân kém ông xã 1 tuổi, là một cô gái bình thường, đam mê với diễn xuất. Năm 2010, cả hai có một cuộc gặp gỡ định mệnh, những tưởng chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng kinh điển. Khi cả hai còn chưa nổi tiếng, Đường Nghệ Hân lái xe và có va chạm nhẹ với xe của Trương Nhược Quân ngay tại đèn giao thông ngã tư.