Loạt ảnh 'tình bể bình' của Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân

Bộ ảnh của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đang khiến dân mạng thích thú vì quá ngọt ngào.
Tối 21/9, cặp đôi Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân thu hút nhiều sự chú ý khi cùng tham gia một sự kiện thời trang trong nước. 2 ngôi sao cùng diện trang phục màu đen, mang lại cảm giác sang trọng, quyền lực.
Bộ ảnh của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá ngọt ngào. Cư dân mạng nhận xét cả hai như nhân vật nam nữ chính trong một bộ phim ngôn tình tổng tài.
Hiện từ khóa liên quan tới cặp đôi đang đứng đầu bảng tìm kiếm, cho thấy sự yêu mến của công chúng với 2 người. Dưới bài đăng, netizens bày tỏ sự ghen tỵ với chuyện tình yêu của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân.
Trương Nhược Quân sinh năm 1988, trong một gia đình bề thế với bố là đạo diễn nổi tiếng Trương Kiện. Trong khi đó, Đường Nghệ Hân kém ông xã 1 tuổi, là một cô gái bình thường, đam mê với diễn xuất. Năm 2010, cả hai có một cuộc gặp gỡ định mệnh, những tưởng chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng kinh điển. Khi cả hai còn chưa nổi tiếng, Đường Nghệ Hân lái xe và có va chạm nhẹ với xe của Trương Nhược Quân ngay tại đèn giao thông ngã tư.
Trương Nhược Quân đã phải lòng Đường Nghệ Hân ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau này khi tham gia một sự kiện chung, nam diễn viên đã tiến đến chủ động bắt chuyện, giúp cho mối quan hệ của cả hai bắt đầu. Cả hai có chuyện tình cảm thầm lặng và bền bỉ trong suốt 7 năm cho đến khi công khai vào tháng 8/2017.
Tháng 6/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong một tòa lâu đài cổ tại Ireland bên gia đình và một vài người bạn thân thiết trong showbiz. Lý do cả hai lựa chọn Ireland bởi đây là một quốc gia có chế độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm hôn nhân, và nghiêm cấm ly hôn.Tháng 5/2020, Đường Nghệ Hân sinh con gái đầu lòng. Trương Nhược Quân nhiều lần đăng tải hình ảnh tự tay vào bếp nấu nướng chăm sóc cho bà xã. Hôn nhân kín tiếng của 2 ngôi sao nhận được nhiều lời chúc phúc.
Tháng 6/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong một tòa lâu đài cổ tại Ireland bên gia đình và một vài người bạn thân thiết trong showbiz. Lý do cả hai lựa chọn Ireland bởi đây là một quốc gia có chế độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm hôn nhân, và nghiêm cấm ly hôn.
Tháng 5/2020, Đường Nghệ Hân sinh con gái đầu lòng. Trương Nhược Quân nhiều lần đăng tải hình ảnh tự tay vào bếp nấu nướng chăm sóc cho bà xã. Hôn nhân kín tiếng của 2 ngôi sao nhận được nhiều lời chúc phúc.
Những cái tên dưới đây là những nghệ sĩ được nền tảng công nhận. Không chỉ vậy, khi dàn nghệ sĩ này không thể khiến phim nổi đình đám thì sức hút của họ vẫn giúp nền tảng kếm được mức tiền khủng.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-tinh-be-binh-cua-truong-nhuoc-quan-duong-nghe-han-506549.html