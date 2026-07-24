Khép lại Tước Cốt, dàn diễn viên không giấu được sự tiếc nuối

Sao quốc tế 24/07/2026 23:32

Khép lại sau thời gian phát sóng, Tước Cốt vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Điều khiến công chúng bất ngờ là không chỉ người xem lưu luyến, chính dàn diễn viên của bộ phim cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với các nhân vật đã gắn bó suốt nhiều tháng.

Khép lại sau thời gian phát sóng, Tước Cốt vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Điều khiến công chúng bất ngờ là không chỉ người xem lưu luyến, chính dàn diễn viên của bộ phim cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với các nhân vật đã gắn bó suốt nhiều tháng.

Tâm điểm chú ý là nữ diễn viên Amy, người đảm nhận vai Tạ Gia Ngư. Trong buổi livestream cùng người hâm mộ vào tối 22/7, Amy đã xem lại đoạn kết của bộ phim và không kìm được nước mắt. Cô nhiều lần nghẹn ngào khi theo dõi những phân cảnh cuối cùng, sau đó đăng tải dòng chia sẻ ngắn: "Dư âm mà 'Tước Cốt' để lại thật sự quá lớn." Chỉ ít giờ sau, bài đăng đã thu hút đông đảo người hâm mộ bình luận, bày tỏ sự đồng cảm với tình cảm mà nữ diễn viên dành cho vai diễn.

Khép lại Tước Cốt, dàn diễn viên không giấu được sự tiếc nuối - Ảnh 1

Trước đó, Amy từng tiết lộ cô lựa chọn phương pháp nhập vai hoàn toàn khi hóa thân thành Tạ Gia Ngư. Càng về cuối quá trình ghi hình, cô càng cảm thấy bản thân và nhân vật có sự đồng điệu về cảm xúc. Những cảnh chia ly, mất mát hay đau khổ không còn đơn thuần là diễn xuất mà trở thành những trải nghiệm chân thật, khiến việc tạm biệt bộ phim sau khi đóng máy trở nên khó khăn hơn.

Dù Tước Cốt kết thúc bằng một cái kết có hậu khi Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư cuối cùng cũng được ở bên nhau sau hàng loạt biến cố, bộ phim vẫn để lại cảm giác day dứt bởi hành trình của hai nhân vật chính chất chứa quá nhiều hy sinh và mất mát. Chính sự đan xen giữa hạnh phúc và bi thương đã khiến nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những cái kết "happy ending" nhưng vẫn đủ sức lấy đi nước mắt người xem.

Khép lại Tước Cốt, dàn diễn viên không giấu được sự tiếc nuối - Ảnh 2

Sau khi phim khép lại, Amy còn chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường và những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian ghi hình. Hành động này càng cho thấy sự gắn bó của cô với tác phẩm cũng như ê-kíp sản xuất.

Nhiều khán giả cho rằng cảm xúc của Amy cũng phản ánh tâm trạng chung của các diễn viên. Sau nhiều tháng sống cùng nhân vật, việc nói lời chia tay chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có lẽ chính sự nhập tâm và tình cảm chân thành của dàn diễn viên đã góp phần tạo nên sức hút của Tước Cốt, giúp bộ phim tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng người xem ngay cả khi tập cuối đã lên sóng.

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