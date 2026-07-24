Sau ly hôn, Đồng Lệ Á tận hưởng cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ

Từng là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ, Đồng Lệ Á và đạo diễn Trần Tư Thành nhiều năm liền trở thành tâm điểm của truyền thông bởi cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.

Từng là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ, Đồng Lệ Á và đạo diễn Trần Tư Thành nhiều năm liền trở thành tâm điểm của truyền thông bởi cuộc hôn nhân nhiều sóng gió. Sau khi chính thức xác nhận ly hôn vào năm 2021, nữ diễn viên không lựa chọn lên tiếng về những biến cố đã qua. Thay vì giải thích hay đáp trả dư luận, cô âm thầm tập trung cho sự nghiệp và xây dựng cuộc sống mới. Những năm gần đây, Đồng Lệ Á vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Dù không xuất hiện dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, sân khấu và các chương trình nghệ thuật lớn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng thường xuyên được mời tham dự các sự kiện thời trang, lễ trao giải và xuất hiện trên bìa nhiều tạp chí danh tiếng. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, Đồng Lệ Á vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc mặn mà, thần thái thanh lịch cùng phong cách ngày càng chín muồi.

Khác với trước đây, nữ diễn viên không còn chạy theo số lượng tác phẩm mà ưu tiên những vai diễn có chiều sâu, phù hợp với độ tuổi và trải nghiệm sống. Sự thay đổi trong định hướng nghề nghiệp giúp cô dần thoát khỏi hình tượng "mỹ nhân màn ảnh", đồng thời khẳng định khả năng diễn xuất qua những nhân vật có nội tâm phức tạp. Nhiều khán giả đánh giá Đồng Lệ Á ngày càng trưởng thành trong cách thể hiện cảm xúc và luôn biết làm mới mình ở mỗi dự án.

Về đời tư, Đồng Lệ Á giữ thái độ kín tiếng. Sau ly hôn, cô hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm và cũng không phản hồi trước những tin đồn hẹn hò trên mạng xã hội. Phần lớn thời gian ngoài công việc được nữ diễn viên dành cho con trai và chăm sóc bản thân. Lựa chọn sống tách biệt giữa công việc và đời tư giúp cô tránh xa những thị phi, đồng thời xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ điềm đạm và bản lĩnh. Dù không còn là vợ chồng, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Cả hai nhiều lần xuất hiện trong những dịp quan trọng của con, còn nam đạo diễn cũng từng công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ cũ. Cách ứng xử văn minh sau ly hôn của họ nhận được nhiều sự tôn trọng từ công chúng. Ở tuổi ngoài 40, Đồng Lệ Á không còn theo đuổi sự hào nhoáng hay những câu chuyện gây chú ý. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở cô hôm nay là sự điềm tĩnh, độc lập và bền bỉ với nghề. Sau những biến cố trong hôn nhân, nữ diễn viên đã tìm được sự cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và cuộc sống riêng, mở ra một chặng đường mới nhẹ nhàng nhưng đầy vững vàng.

Mỹ nhân Tân Cương - Đồng Lệ Á bị tố là 'tú bà', lạm dụng quyền lực để buôn bán tình dục ở Cbiz Ngày 3/10, tờ China Times đưa tin mạng xã hội Weibo lan truyền rầm rộ thông tin Đồng Lệ Á là tú bà, nằm trong đường dây lạm dụng quyền lực để buôn bán tình dục ở showbiz Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ly-hon-ong-le-a-tan-huong-cuoc-song-khien-nhieu-nguoi-nguong-mo-764795.html