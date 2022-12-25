Thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Tam Á: Đồng Lệ Á đẹp xuất thần, đè bẹp hoàn toàn các mỹ nhân khác tại sự kiện

Đồng Lệ Á thêm một lần nữa chứng minh danh xưng ''Mỹ nhân tân cương'' không phải tự nhiên có được.
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Liên hoan phim Quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 khai mạc tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam từ ngày 18/12. Được biết, Liên hoan phim Quốc tế đảo Hải Nam là một trong 12 dự án mở đường của Cảng thương mại tự do Hải Nam, dù mới chỉ tổ chức được 3 năm nhưng đây đã là sự kiện có rất nhiều sự góp mặt của các nghệ sĩ lớn tại Cbiz, chỉ bấy nhiêu nhiêu đó thôi cũng đã chứng tỏ cho quy mô vô cùng lớn và đầy uy tín của buổi liên hoan phim lần này.
Tham gia tại buổi liên hoan phim lần này có rất nhiều tên tuổi lớn tại Trung Quốc như Đồng Lệ Á, Tống Uy Long, Hồ Nhất Thiên, Cao Vỹ Quang, Vương Bảo Cường, Lý Thần, Văn Vịnh San, Vịnh Mai, Thành Thái Sân, Đỗ Giang, nhóm nhạc INTO1...