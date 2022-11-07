Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ

Sao quốc tế 07/11/2022 08:54

Khán giả tiếc "hùi hụi" vì đây đều là những bộ phim thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu khai máy, chỉ chờ ngày lên sóng nhưng vì scandal của diễn viên đành phải hoãn vô thời hạn.

Thanh Trâm Hành

Bom tấn Thanh trâm hành có sự đầu tư nghìn tỷ ban đầu có sự tham gia của Dương TửNgô Diệc Phàm. Phim sắp ra mắt thì bị hoãn lại do "liên hoàn phốt" của Ngô Diệc Phàm đã bị khui ra, tạo nên một scandal gây chấn động cả làng giải trí. Scandal của Ngô Diệc Phàm quá lớn cho nên thiệt hại anh gây ra cho đoàn làm phim và nhà sản xuất cũng vô cùng lớn.

Hiện tại đạo diễn đã cast Lâm Canh Tân thay thế cho vai của Ngô Diệc Phàm và tiến hành quay lại toàn bộ. Tuy nhiên bộ phim vẫn chưa được lên sóng.

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ - Ảnh 1

Người Tình Phỉ Thúy

Màn hợp tác xuyên quốc gia của Trịnh Sảng và Lee Jong Suk trong Người Tình Phỉ Thúy từng được khán giả Trung – Hàn chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi đóng máy vào năm 2016 thì Người Tình Phỉ Thúy đã nhận được một tin dữ, đó là Quảng Điện ra lệnh cấm Hàn khiến những bộ phim có sự tham gia của diễn viên Hàn Quốc đều không thể lên sóng. 

Vài năm sau, lệnh cấm Hàn dần được gỡ bỏ và fan phim cuối cùng cũng đã thấy một tương lai sáng sủa hơn cho dự án này. Nhưng người tính không bằng trời tính, Trịnh Sảng lại bị đóng băng sự nghiệp vì thuê người mang thai hộ và sử dụng hợp đồng âm dương để "né" chuyện nộp thuế. Và thế là Người Tình Phỉ Thúy vốn đang được xem xét để đưa lên kệ chiếu thì gặp phải chuyện của Trịnh Sảng lại trở về với kho và "nằm đắp chiếu".

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ - Ảnh 2

Ba Thanh Truyện

Sau thành công vang dội của Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng tiếp tục bắt tay vào sản xuất dự án kinh phí lớn Ba Thanh Truyện và cô cũng nên duyên với nam diễn viên Cao Vân Tường. Nhưng ai ngờ trong khoảng thời gian chờ phim lên sóng thì Cao Vân Tường đã bị bắt giữ ở Úc khiến nhà sản xuất Ba Thanh Truyện lao đao.

Sau đó, đoàn làm phim Ba Thanh Truyện đã phải mời Lý Thần đến thay thế đảm nhận vai nam chính. Nào ngờ đại nạn chưa dừng ở đó, Phạm Băng Băng bị khui ra chuyện trốn thuế. Vụ việc đã gây chấn động làng giải trí khiến cho Phạm Băng Băng ngay lập tức bị phong sát. Thế là Ba Thanh Truyện lại tiếp tục rơi vào cảnh nằm kho dù đến nay phim đã quay xong được 5 năm. 

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ - Ảnh 3

Dạ Lữ Nhân

Dạ Lữ Nhân đánh dấu sự hợp tác của Đặng Luân và Nghê Ni. Sở dĩ bộ phim này được người hâm mộ mong đợi đến vậy là bởi kịch bản lôi cuốn, mới lạ, dàn cast chính đều là diễn viên thực lực. Đặc biệt, Dạ Lữ Nhân là một trong những bộ phim hiếm hoi nhận được cái gật đầu tham gia diễn xuất của Nghê Ni. Thế nhưng, Dạ Lữ Nhân sẽ bị đắp chiếu vĩnh viễn vì lùm xùm trốn thuế của nam diễn viên.

Tháng 3 năm nay, Đặng Luân bị phạt 106 triệu nhân dân tệ (hơn 366 tỷ VNĐ) vì tội trốn thuế, sự nghiệp chính thức sụp đổ hoàn toàn. Ngoài phải nộp phạt theo quy định nhà nước, nam diễn viên còn phải đền bù một số tiền lớn cho các nhãn hàng, đoàn phim bị ảnh hưởng.

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ - Ảnh 4

Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Khuynh thành diệc thanh hoan

Ngày 4/7, Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên số tiền 980.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế. Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Sau khi scandal nổ ra hai bộ phim có nữ diễn viên đóng không thể lên sóng là: Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Khuynh thành diệc thanh hoan. Nhà sản xuất ước tính thiệt hại lên tới 300 tỷ VNĐ.

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ - Ảnh 5

Điểm lại những bộ phim 'làm mưa làm gió' năm 2022: Dương Tử tích cực phủ sóng nhưng thành tích lại thua xa Triệu Lộ Tư

Điểm lại những bộ phim 'làm mưa làm gió' năm 2022: Dương Tử tích cực phủ sóng nhưng thành tích lại thua xa Triệu Lộ Tư

Tuy chưa thật sự "đại bạo" như mong đợi nhưng những bộ phim được lên trong năm 2022 cũng đạt được những thành công nhất định trên đường đua phim ảnh Hoa ngữ.

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