Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4

Sao quốc tế 24/12/2022 23:43

Tại sự kiện Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4, nữ diễn viên Đồng Lệ Á được nhiều khán giả khen ngợi là "tiên nữ giáng trần" bởi tạo hình thướt tha, diễm lệ của mình.

Mới đây, phòng làm việc của Đồng Lệ Á đã đăng tải bộ ảnh của cô trong tạo hình tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4. Tại sự kiện, nữ diễn viên diện chiếc váy trong bộ sưu tập Haute Couture thu đông 2022 đến từ nhà mốt Georges Hobeika.

Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 1Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 2Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 3

Ở tuổi 39, Đồng Lệ Á vẫn khiến không khán giả phải xuýt xoa không ngừng bởi nhan sắc không tuổi của mình. Nhiều người còn nhận xét nữ diễn viên có khí chất "tiên nữ", đặc biệt là khi diện một thiết kế tôn lên thân hình mảnh mai và vẻ đẹp dịu dàng của cô.

Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 4Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 5Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 6

Đồng Lệ Á là một trong số những người đẹp Tân Cương nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ, cô được biết đến qua các tác phẩm như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Chuyện tình Bắc Kinh, Tây Du Ký Lạ Truyện… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ minh tinh còn được biết đến là mỹ nhân đẹp không góc chết, sở hữu nhan sắc cổ điển với các đường nét thanh tú, thuần khiết và thân hình hoàn hảo.

Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 7Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 8Đồng Lệ Á tựa 'tiên nữ giáng trần' tham dự Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 - Ảnh 9

Lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 4 được tổ chức tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, là một trong 12 dự án mở đường của Cảng thương mại tự do Hải Nam, trước đó đã liên tiếp tổ chức ba lần từ năm 2018 đến năm 2020. Ngoài Đồng Lệ Á, sự kiện còn có sự tham gia của những ngôi sao khác như Tống Uy Long, Hồ Nhất Thiên, Cao Vỹ Quang, Vương Bảo Cường, Lý Thần, Văn Vịnh San, Vịnh Mai, Thành Thái Sân, Đỗ Giang, nhóm nhạc INTO1...

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