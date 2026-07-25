'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Na Nhiên gây thương nhớ nhờ nhan sắc khuynh thành

Sao quốc tế 25/07/2026 00:19

Sau khi gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần (2023), nữ diễn viên lai Na Nhiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin sắp kết hôn với doanh nhân Hoắc Khải Sơn - thiếu gia của gia tộc họ Hoắc nổi tiếng Hong Kong.

Sau thành công của loạt phim Phong Thần, Na Nhiên trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi 29, nữ diễn viên được nhiều khán giả và giới chuyên môn đánh giá là một trong những phiên bản Đát Kỷ ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây nhờ diễn xuất cùng nhan sắc mang nét đẹp rất riêng.

Trong Phong Thần, Na Nhiên mang đến hình tượng Đát Kỷ khác biệt so với những phiên bản trước. Thay vì xây dựng nhân vật như một mỹ nhân chỉ biết dùng sắc đẹp để mê hoặc người khác, cô khắc họa Đát Kỷ là hồ ly khoác lên hình hài con người, vừa ngây thơ, mong manh nhưng cũng đầy bí ẩn và nguy hiểm. Ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm biến đổi linh hoạt cùng thần thái cuốn hút giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng của bộ phim.

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Na Nhiên gây thương nhớ nhờ nhan sắc khuynh thành - Ảnh 1

Sức hút của Na Nhiên còn đến từ ngoại hình lai nổi bật. Mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ, cô sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng khí chất sang trọng. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 18 tuổi tại Hong Kong, Na Nhiên sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và từng xuất hiện trong MV Love Confession của Châu Kiệt Luân trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai Đát Kỷ.

Nhờ thành công của Phong Thần, tên tuổi Na Nhiên ngày càng được săn đón. Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình, cô còn nhận nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Gần đây, truyền thông Hong Kong đăng tải loạt hình ảnh Na Nhiên sánh đôi cùng doanh nhân Hoắc Khải Sơn tại New York. Theo nhiều nguồn tin, cả hai cùng theo dõi trận chung kết World Cup trước khi tiếp tục chuyến du lịch tại một số thành phố của Mỹ. Những khoảnh khắc thân thiết nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến nhận xét họ là cặp đôi "trai tài gái sắc".

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' Na Nhiên gây thương nhớ nhờ nhan sắc khuynh thành - Ảnh 2

Một số nguồn tin còn cho biết Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò hơn hai năm và có thể tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận những thông tin này. Được biết, nữ diễn viên hiện sinh sống chủ yếu tại Hong Kong và đang tích cực học tiếng Quảng Đông để thích nghi với cuộc sống mới.

Hoắc Khải Sơn, 43 tuổi, là con trai của doanh nhân Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong 1977 Chu Linh Linh, đồng thời là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông. Hiện anh giữ vị trí Phó chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị và từng có mối tình nổi tiếng với minh tinh Chương Tử Di. Trong khi đó, Na Nhiên đang từng bước khẳng định vị thế trên màn ảnh, khiến cô trở thành một trong những mỹ nhân trẻ được chú ý nhất của Cbiz hiện nay.

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