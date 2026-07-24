Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa

Trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, hình ảnh huyền thoại của điện ảnh Hong Kong một lần nữa được "đánh thức". Mới đây, Vương Tổ Hiền khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân đoạn phim ngắn dài khoảng hai phút mang tên Thiến Ảnh, được thực hiện để quảng bá cho trò chơi Thiên Hạ của NetEase.

Điều gây chú ý nhất là nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung như thời mới ngoài 20 tuổi. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến thần thái đều gợi nhớ hình ảnh Vương Tổ Hiền trong giai đoạn đỉnh cao với vai Nhiếp Tiểu Thiến của Thiện Nữ U Hồn. Kèm theo video, minh tinh viết ngắn gọn: "Trong lòng mỗi người đều lưu giữ những câu chuyện riêng." Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn phim đã thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo NetEase, dự án không đơn thuần sử dụng kỹ thuật ghép mặt hay phục chế hình ảnh cũ. Đội ngũ phát triển đã dành gần một năm huấn luyện AI bằng hơn 200.000 khung hình về gương mặt, biểu cảm và chuyển động của Vương Tổ Hiền, đồng thời kết hợp kho dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trong khoảng 15 năm. Nhờ đó, AI có thể tái hiện gần như hoàn chỉnh phong thái đặc trưng của nữ diễn viên, khiến nhiều khán giả ngỡ cô thực sự quay trở lại màn ảnh sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.