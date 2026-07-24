Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa

Sao quốc tế 24/07/2026 23:07

Sau hơn hai thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, cái tên Vương Tổ Hiền bất ngờ trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ. Không phải vì tái xuất trong một bộ phim mới, mà bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa biểu tượng nhan sắc của thập niên 1980-1990 trở lại màn ảnh với diện mạo tuổi đôi mươi gần như hoàn hảo.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, hình ảnh huyền thoại của điện ảnh Hong Kong một lần nữa được "đánh thức". Mới đây, Vương Tổ Hiền khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân đoạn phim ngắn dài khoảng hai phút mang tên Thiến Ảnh, được thực hiện để quảng bá cho trò chơi Thiên Hạ của NetEase.

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa - Ảnh 1

Điều gây chú ý nhất là nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung như thời mới ngoài 20 tuổi. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến thần thái đều gợi nhớ hình ảnh Vương Tổ Hiền trong giai đoạn đỉnh cao với vai Nhiếp Tiểu Thiến của Thiện Nữ U Hồn. Kèm theo video, minh tinh viết ngắn gọn: "Trong lòng mỗi người đều lưu giữ những câu chuyện riêng." Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn phim đã thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo NetEase, dự án không đơn thuần sử dụng kỹ thuật ghép mặt hay phục chế hình ảnh cũ. Đội ngũ phát triển đã dành gần một năm huấn luyện AI bằng hơn 200.000 khung hình về gương mặt, biểu cảm và chuyển động của Vương Tổ Hiền, đồng thời kết hợp kho dữ liệu hình ảnh được lưu trữ trong khoảng 15 năm. Nhờ đó, AI có thể tái hiện gần như hoàn chỉnh phong thái đặc trưng của nữ diễn viên, khiến nhiều khán giả ngỡ cô thực sự quay trở lại màn ảnh sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa - Ảnh 2

Dự án được xem là một dấu mốc trong việc ứng dụng AI tạo sinh vào ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Nhiều người không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến biểu tượng nhan sắc một thời như được "hồi sinh", nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại. Theo họ, AI có thể sao chép ngoại hình và cử chỉ, song vẫn khó thay thế cảm xúc, sức sáng tạo và linh hồn của một diễn viên thực thụ. Bên cạnh đó, các vấn đề về quyền hình ảnh, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp cũng được đặt ra khi công nghệ ngày càng can thiệp sâu vào lĩnh vực điện ảnh.

Vương Tổ Hiền giải nghệ từ năm 2004, vì vậy màn tái xuất bằng AI không chỉ gợi lại ký ức về một minh tinh huyền thoại mà còn mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Mỹ nhân Vương Tổ Hiền hợp tác với AI sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Mỹ nhân Vương Tổ Hiền hợp tác với AI sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Đã 22 năm kể từ khi "nữ thần" màn bạc một thời Vương Tổ Hiền rút lui khỏi làng giải trí. Những năm gần đây, cô chủ yếu sinh sống tại Canada và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

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