Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên cho biết từ khóa quan trọng nhất trong cuộc đời cô chính là "duyên phận". Theo Vương Tổ Hiền, mọi cuộc gặp gỡ hay trải nghiệm đều có ý nghĩa riêng và xuất hiện vào đúng thời điểm. Chính niềm tin này giúp cô luôn trân trọng những người đồng hành và những điều đang hiện hữu trong cuộc sống.

Hiện tại, Vương Tổ Hiền đang điều hành một trung tâm dưỡng sinh bằng ngải cứu tại Vancouver, Canada. Không dừng lại ở đó, cô còn mở rộng hoạt động sang khu vực Thung lũng Silicon (Mỹ), đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

Khi được hỏi về quyết định theo đuổi lĩnh vực dưỡng sinh và chữa lành tinh thần, nữ diễn viên cũng cho rằng đó là một cơ duyên đặc biệt. Cô tiết lộ bản thân bị cuốn hút bởi những triết lý về sức khỏe thể chất và tinh thần ngay từ lần đầu tiếp xúc. Từ đó, cô bắt đầu hành trình tìm hiểu sâu hơn về sự kết nối giữa cơ thể và tâm hồn.

Theo Vương Tổ Hiền, sức khỏe không chỉ đơn thuần là một cơ thể khỏe mạnh mà còn là sự cân bằng về tinh thần. Trong xã hội hiện đại, nhiều người dành quá nhiều thời gian để chăm chút vẻ ngoài nhưng lại bỏ quên đời sống nội tâm. Nữ diễn viên cho rằng chỉ khi đạt được sự hài hòa giữa thân và tâm, con người mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc và sự viên mãn.

Những chia sẻ chân thành của Vương Tổ Hiền nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Bên cạnh những quan điểm sâu sắc về cuộc sống, nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên ở tuổi U60 cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều khán giả nhận xét cô vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát và thần thái đặc trưng từng làm nên tên tuổi suốt nhiều thập kỷ.

Vương Tổ Hiền từng là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong "Thiện nữ u hồn" bên cạnh Trương Quốc Vinh. Sau thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên dần rút khỏi làng giải trí và chính thức giải nghệ sau bộ phim "Câu chuyện Thượng Hải" năm 2004.

Dù đã rời xa màn ảnh hơn hai thập kỷ, sức hút của Vương Tổ Hiền vẫn chưa hề phai nhạt. Mỗi lần xuất hiện của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, như một minh chứng cho vị thế của một huyền thoại nhan sắc trong lòng nhiều thế hệ khán giả.