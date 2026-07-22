Mỹ nhân Vương Tổ Hiền hợp tác với AI sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Nếu thông tin này chính xác, Vương Tổ Hiền sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân một cách toàn diện trong các sản phẩm ứng dụng AI. Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò, dự án cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mới đây, thông tin Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh của mình bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo đó, nữ diễn viên được cho là đã cấp quyền khai thác hình ảnh gương mặt ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cho mục đích thương mại của một nhà phát hành game trực tuyến.

Trong video quảng bá được nhà phát hành công bố, công nghệ AI tái hiện hình ảnh kinh điển của Vương Tổ Hiền trong bộ phim "Thiện nữ u hồn", đưa nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến - vai diễn gắn liền với tên tuổi của cô - trở lại với diện mạo quen thuộc. Phiên bản AI xuất hiện cùng những câu thoại gợi nhớ quá khứ, tạo cảm giác hoài niệm cho người hâm mộ.

Bên cạnh video quảng bá, trò chơi còn dự kiến ra mắt một nhân vật NPC kỹ thuật số được xây dựng dựa trên hình tượng Vương Tổ Hiền, cùng tạo hình độc quyền mang tên "Thiến ảnh u hồn". Dù không trực tiếp xuất hiện, nữ diễn viên được cho là đã thu âm lời thoại để đồng hành cùng dự án.

Trong phần chia sẻ được công bố, Vương Tổ Hiền bày tỏ sự trân trọng khi vẫn được khán giả nhớ đến sau nhiều năm rời xa màn ảnh. Với cô, lần hợp tác này giống như một lời chào gửi đến những người hâm mộ từng yêu mến các vai diễn của mình.

Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ năm 2004 và chuyển sang sinh sống tại Canada. Trong thập niên 1980-1990, cô từng là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của điện ảnh châu Á qua các tác phẩm như "Thiện nữ u hồn", "Thanh Xà", "Thần bài" và "Đông tà, Tây độc".

Việc sử dụng hình ảnh AI của nữ diễn viên nhận được nhiều luồng ý kiến. Một số khán giả cho rằng đây là cách giúp các nghệ sĩ đã rời xa showbiz tiếp tục kết nối với công chúng mà không cần trực tiếp tham gia hoạt động giải trí. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận xét AI dù có thể tái hiện ngoại hình nhưng khó thay thế được thần thái và cảm xúc tự nhiên của một diễn viên.

Trước Vương Tổ Hiền, một số nghệ sĩ như Ngô Khải Hoa cũng từng cấp quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ cho các dự án ứng dụng AI, cho thấy công nghệ này đang dần được mở rộng trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí.