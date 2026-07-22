Lần đầu về ra mắt nhà người yêu và khoảnh khắc lặng người trước phản ứng bất ngờ của bác gái

Tâm sự Eva 22/07/2026 15:46

Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Tôi và Minh yêu nhau đã một năm. Tôi tình cờ quen biết Minh khi cả hai cùng đi vào một quán cà phê. Minh chủ động làm quen và theo đuổi tôi. Minh là kiểu đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, lại có nhà riêng trong thành phố. Yêu nhau một năm, tôi càng thấy cả hai hòa hợp, chỉ cần thêm một bước cầu hôn của anh thì tôi liền đồng ý.

Chúng tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa năm nữa sẽ kết hôn, một năm sau thì có con. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai có Minh, có gia đình nhỏ của cả hai.

Dù qua lại đã một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu chơi. Thời gian qua, chúng tôi hẹn hò rất trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Tôi đinh ninh lần này sẽ là lúc chín muồi để cả hai bước thêm một bước gần gũi thân mật hơn. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau rồi mua bia, đồ ăn vặt về nhà của Minh.

Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi. Vừa thấy Minh bước vào thì bà ấy lao đến quỳ sụp dưới chân anh, khóc nấc lên rồi nói:

“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.

Lần đầu về ra mắt nhà người yêu và khoảnh khắc lặng người trước phản ứng bất ngờ của bác gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác dậy nhưng Minh tỏ ra rất tức giận, anh kéo lấy tay tôi, ý bảo là tôi cứ đứng yên đừng làm gì. Mẹ của Minh thấy tôi thì nhào tối ôm lấy chân của tôi. Bà ấy càng khóc to hơn. Minh lớn tiếng nói mẹ đừng khóc nữa, có gì từ từ rồi nói.

Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Minh trừng mắt tức giận hỏi mẹ vì sao đã nói là bỏ rồi mà vẫn thế? Anh hỏi mẹ vì sao cứ làm khổ con của mình như vậy? Mẹ anh chỉ biết khóc, van xin con trai giúp mình lần cuối.

Tôi ra về mà trong lòng rối bời. Tôi biết Minh cũng rất khổ tâm khi có người mẹ mê cờ bạc, gây nợ khắp nơi. Anh đã cố gắng rất nhiều để tự kiếm tiền mua nhà, phụng dưỡng mẹ mình, còn giúp bà trả nợ không ít. Nhưng mẹ của anh ham mê cờ bạc không bỏ tính, giờ số nợ lên tới 10 tỷ thật sự rất lớn.

Tôi biết Minh không bao giờ có thể cắt đứt với mẹ của Mình. Nếu tôi lấy anh, tôi cũng phải cùng anh gánh món nợ lần này và cả tương lai nếu mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi muốn chia tay thì có phải quá thực dụng và cạn tình cạn nghĩa với Minh quá không? Tôi khó nghĩ quá.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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