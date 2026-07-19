Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng ê-kíp sản xuất đã để một diễn viên chưa thành niên thực hiện các phân cảnh tình cảm với bạn diễn trưởng thành. Từ đó, một số tài khoản còn suy đoán bộ phim đã bị gửi đơn phản ánh đến cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin chính thức xác nhận những đồn đoán này.

Bộ phim cổ trang "Tước cốt" đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi nữ diễn viên Amy (Ngải Mễ) tham gia vai nữ chính trong lúc chưa đủ 18 tuổi. Nhiều ý kiến đặt ra câu hỏi về việc một diễn viên vị thành niên có nên đảm nhận tuyến tình cảm với bạn diễn lớn hơn mình hơn một thập kỷ hay không.

Theo truyền thông Trung Quốc, Amy sinh năm 2008. Thời điểm "Tước cốt" khởi quay vào năm 2025, nữ diễn viên mới 17 tuổi và vẫn chưa đủ tuổi thành niên theo quy định. Trong khi đó, nam chính Hầu Minh Hạo khi ấy khoảng 29 tuổi, tạo nên khoảng cách tuổi tác hơn 10 năm giữa hai diễn viên. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều khán giả đặc biệt chú ý đến cách bộ phim xây dựng tuyến tình cảm của cặp nhân vật chính.

Nguồn tin cho biết ban đầu vai nữ chính thuộc về Hoàng Dương Điềm Điềm. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên vướng tranh cãi liên quan đến việc sử dụng đôi hoa tai có giá trị lớn, đoàn phim đã quyết định thay đổi diễn viên và mời Amy đảm nhận vai diễn. Sự thay đổi này được cho là khiến ê-kíp phải điều chỉnh một phần kịch bản, nhất là những phân đoạn mang màu sắc tình cảm.

Theo nhiều khán giả đã theo dõi tác phẩm, "Tước cốt" không có những cảnh hôn hay tiếp xúc thân mật quá mức giữa hai nhân vật chính. Các phân đoạn gần gũi chủ yếu chỉ dừng ở những cái ôm, cảnh chú rể áp sát cô dâu trong đêm tân hôn, những khoảnh khắc đối diện đầy cảm xúc hoặc một nụ hôn lên trán. Không ít người cho rằng ê-kíp đã chủ động tiết chế để phù hợp với độ tuổi của nữ diễn viên.

Dẫu vậy, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Một bộ phận khán giả cho rằng việc để diễn viên chưa thành niên đảm nhận tuyến tình cảm với bạn diễn lớn tuổi cần được cân nhắc kỹ lưỡng, ngay cả khi các cảnh quay đã được giảm mức độ thân mật. Ngược lại, nhiều ý kiến nhận định bộ phim vẫn giữ giới hạn phù hợp và không có chi tiết vượt quá chuẩn mực.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng chỉ ra rằng diễn viên vị thành niên đóng các vai có yếu tố tình cảm không phải trường hợp hiếm trong phim truyền hình Hoa ngữ. Trước Amy, nhiều gương mặt trẻ như Triệu Kim Mạch, Đặng Ân Hy hay Hoàng Dương Điềm Điềm cũng từng tham gia các dự án có tuyến tình cảm khi chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, nhiều người cho rằng điều quan trọng không nằm ở độ tuổi của diễn viên mà ở cách ê-kíp xây dựng, xử lý các phân cảnh để bảo đảm phù hợp với quy định và hình ảnh của nghệ sĩ trẻ.