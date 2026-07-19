Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Sao quốc tế 19/07/2026 17:19

Những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc sau khi được chia sẻ rầm rộ vào ngày 15/7/2026.

Những khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ với một bữa ăn lẩu cùng trợ lý, nữ diễn viên đã tạo nên sức hút lớn khi các chủ đề liên quan ghi nhận hơn 800 triệu lượt xem và hơn 2 triệu lượt thảo luận, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của "thần tiên tỷ tỷ" sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Theo những hình ảnh và đoạn video được người qua đường ghi lại, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại một nhà hàng lẩu với phong cách vô cùng giản dị. Nữ diễn viên diện trang phục màu đen, buộc tóc gọn gàng và hoàn toàn để mặt mộc. Dù không trang điểm cầu kỳ, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn cùng thần thái trẻ trung ở tuổi 37.

Trong suốt bữa ăn, Lưu Diệc Phi liên tục trò chuyện, cười đùa cùng trợ lý trong không khí thoải mái. Cô còn nhiều lần gắp thức ăn cho người đồng hành, thể hiện sự quan tâm một cách tự nhiên. Khi ra về, nữ diễn viên vui vẻ vẫy tay chào nhân viên nhà hàng trước khi lên xe, tạo thiện cảm với những người có mặt tại hiện trường.

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận - Ảnh 1Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi bị bắt gặp thưởng thức món lẩu. Trước đó, hôm 2/7, cô cũng từng được người hâm mộ chụp lại khoảnh khắc dùng bữa cùng bạn bè trong trạng thái không son phấn. Chỉ một ngày sau, các tay săn ảnh tiếp tục ghi nhận hình ảnh cô ăn uống cùng trợ lý. Dù những bức ảnh được chụp từ xa và chất lượng không cao, nhan sắc tự nhiên của nữ diễn viên vẫn nhận về vô số bình luận tích cực.

Theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội, lý do những khoảnh khắc rất đỗi bình thường của Lưu Diệc Phi lại thu hút sự quan tâm lớn nằm ở hình tượng mà cô đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Trên màn ảnh, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát và những vai diễn kinh điển như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Chính vì vậy, hình ảnh cô xuất hiện giản dị, không trang điểm và thoải mái thưởng thức món ăn bình dân mang đến cảm giác gần gũi, khác biệt so với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy.

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Ngoài lối sống giản dị, ngoại hình của Lưu Diệc Phi cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da khỏe mạnh, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái cuốn hút. Không ít người nhận xét sức hấp dẫn của cô đến từ vẻ đẹp tự nhiên và khí chất riêng, thay vì phụ thuộc vào lớp trang điểm hay công nghệ chỉnh sửa hình ảnh.

Trong bối cảnh hình ảnh của nhiều ngôi sao ngày càng được trau chuốt bằng các bộ lọc và kỹ thuật hậu kỳ, những khoảnh khắc chân thực như bữa ăn lẩu của Lưu Diệc Phi lại dễ tạo sự đồng cảm với công chúng. Chính sự mộc mạc, tự nhiên và gần gũi ấy đã giúp loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua.

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