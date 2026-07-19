Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Sao quốc tế 19/07/2026 17:19

Những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc sau khi được chia sẻ rầm rộ vào ngày 15/7/2026.

Những khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ với một bữa ăn lẩu cùng trợ lý, nữ diễn viên đã tạo nên sức hút lớn khi các chủ đề liên quan ghi nhận hơn 800 triệu lượt xem và hơn 2 triệu lượt thảo luận, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của "thần tiên tỷ tỷ" sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Theo những hình ảnh và đoạn video được người qua đường ghi lại, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại một nhà hàng lẩu với phong cách vô cùng giản dị. Nữ diễn viên diện trang phục màu đen, buộc tóc gọn gàng và hoàn toàn để mặt mộc. Dù không trang điểm cầu kỳ, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn cùng thần thái trẻ trung ở tuổi 37.

Trong suốt bữa ăn, Lưu Diệc Phi liên tục trò chuyện, cười đùa cùng trợ lý trong không khí thoải mái. Cô còn nhiều lần gắp thức ăn cho người đồng hành, thể hiện sự quan tâm một cách tự nhiên. Khi ra về, nữ diễn viên vui vẻ vẫy tay chào nhân viên nhà hàng trước khi lên xe, tạo thiện cảm với những người có mặt tại hiện trường.

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận - Ảnh 1Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi bị bắt gặp thưởng thức món lẩu. Trước đó, hôm 2/7, cô cũng từng được người hâm mộ chụp lại khoảnh khắc dùng bữa cùng bạn bè trong trạng thái không son phấn. Chỉ một ngày sau, các tay săn ảnh tiếp tục ghi nhận hình ảnh cô ăn uống cùng trợ lý. Dù những bức ảnh được chụp từ xa và chất lượng không cao, nhan sắc tự nhiên của nữ diễn viên vẫn nhận về vô số bình luận tích cực.

Theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội, lý do những khoảnh khắc rất đỗi bình thường của Lưu Diệc Phi lại thu hút sự quan tâm lớn nằm ở hình tượng mà cô đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Trên màn ảnh, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát và những vai diễn kinh điển như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Chính vì vậy, hình ảnh cô xuất hiện giản dị, không trang điểm và thoải mái thưởng thức món ăn bình dân mang đến cảm giác gần gũi, khác biệt so với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy.

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận - Ảnh 3

Ngoài lối sống giản dị, ngoại hình của Lưu Diệc Phi cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da khỏe mạnh, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái cuốn hút. Không ít người nhận xét sức hấp dẫn của cô đến từ vẻ đẹp tự nhiên và khí chất riêng, thay vì phụ thuộc vào lớp trang điểm hay công nghệ chỉnh sửa hình ảnh.

Trong bối cảnh hình ảnh của nhiều ngôi sao ngày càng được trau chuốt bằng các bộ lọc và kỹ thuật hậu kỳ, những khoảnh khắc chân thực như bữa ăn lẩu của Lưu Diệc Phi lại dễ tạo sự đồng cảm với công chúng. Chính sự mộc mạc, tự nhiên và gần gũi ấy đã giúp loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua.

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Thời gian gần đây, việc nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ tạm thời không nhận dự án mới đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả. Thay vì liên tục xuất hiện trên màn ảnh như trước, nhiều diễn viên tên tuổi đang chủ động giãn nhịp làm việc để tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Lưu Diệc Phi rộ tin tái xuất màn ảnh, khép lại 900 ngày không có tác phẩm mới?

Lưu Diệc Phi rộ tin tái xuất màn ảnh, khép lại 900 ngày không có tác phẩm mới?

Lưu Diệc Phi gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh tao giữa đám đông

Lưu Diệc Phi gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh tao giữa đám đông

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 45 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn