Thanh Hóa: 7 người thương vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn

Đời sống 19/07/2026 10:19

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ 30 ngày 18.7, anh B.V.V là công nhân của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực bể chứa chất thải chăn nuôi thì bị điện giật, rơi xuống bể chứa.Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ 30 ngày 18.7, anh B.V.V là công nhân của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực bể chứa chất thải chăn nuôi thì bị điện giật, rơi xuống bể chứa.

Phát hiện sự việc, 6 người của trang trại đã lần lượt xuống bể chứa để cứu anh B.V.V.

Tuy nhiên, khi xuống bể chứa thì cả 6 người xuống ứng cứu đều có dấu hiệu như bị ngạt khí không thể thoát ra ngoài.

Những người này được đưa đi cấp cứu, nhưng tính đến sáng nay đã có 5 người tử vong, 2 người hiện đang diễn biến nặng.

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Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco tại xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngày 19.7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác đến để kiểm tra các thông tin liên quan.

Theo báo VNExpress, Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp Dabaco. "Nguyên nhân trực tiếp, các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm, giám định và điều tra", ông Dương cho hay.

Hiện chính quyền xã đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra; khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam) hoàn thành dự án trang trại trên và bắt đầu nuôi lợn từ cuối năm 2022. Trang trại này rộng hơn 50 ha, có quy mô hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm, và 5.600 lợn nái.

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