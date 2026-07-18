Giá vàng hôm nay, ngày 18/7/2026: Đảo chiều tăng vọt gần 1 triệu/lượng

Đời sống 18/07/2026 09:31

Hôm nay, ngày 18/7/2026, vàng miếng SJC và nhẫn trong nước tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch ngày 18/7, lúc 8h42, vàng miếng SJC tăng 900 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/7/2026: Đảo chiều tăng vọt gần 1 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới bật tăng trở lại lên trên mức 4.000 USD/ounce. Chốt tuần, kim loại quý đạt 4.017,3 USD/ounce, tăng 27,3 USD so với hôm qua. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp trong tuần. Nguyên nhân chính đẩy kim loại quý đi xuống là do xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran sau 7 đêm liên tiếp Mỹ tiến hành các chiến dịch không kích trên khắp Iran. Điều đó đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Giá dầu đã tăng khoảng 12% trong tuần làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Đà tăng của giá dầu có nguy cơ thổi bùng trở lại áp lực lạm phát, qua đó làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. 

Thậm chí, mới đây Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan trở thành quan chức đầu tiên trong ban lãnh đạo mới của Chủ tịch Fed - Kevin Warsh công khai kêu gọi nâng lãi suất. Trong khi đó, Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cũng cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm cải thiện.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/7/2026: SJC giảm tới 1,6 triệu, xuống 146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/7/2026: SJC giảm tới 1,6 triệu, xuống 146,6 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 17/7/2026, giá vàng giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên. Giá vàng miếng SJC giảm mạnh về mức 146,6 triệu đồng/lượng.

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