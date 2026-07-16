Giá xăng dầu hôm nay 16/7: Trong nước bật tăng theo thế giới, E10 lên 20.550 đồng/lít

Ở kỳ điều hành hôm nay giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Theo thông tin báo VietNamNet , Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (16/7).

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong chiều 16/7. Ảnh: VietNamNet.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 9/7), giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Theo báo Dân Việt, mở phiên giao dịch sáng nay giá dầu thô thế giới, rạng sáng nay lúc 7 giờ 00 phút ngày 16/7, ghi nhận trên Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tiếp tục chuỗi ngày tăng giá sau những xung đột và biến động gia tăng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz.

Giá dầu WTI bán ra ở mức 80 USD/thùng, tăng 0,7 USD/thùng, tăng trên 0,9% so với giá giao dịch ngày hôm qua 15/7; dầu thô ngọt nhẹ Brent Biển Bắc bán ra khoảng 85,33 USD/thùng, tăng 0,6 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,7% so với hôm qua.

Ghi nhận ngày 16/7, giá dầu bình quân tháng 7 so với tháng trước bật tăng, trong đó dầu Brent ghi nhận tăng mạnh 8,1%, dầu WTI tăng gần 5,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu các loại đã có mức tăng hai con số từ 22% - gần 24,6%, tuỳ loại.

Trading Economics nhận định giá dầu Brent đã tăng lên trên 85 USD/thùng vào thứ Năm, kéo dài đà tăng trong phiên thứ tư liên tiếp khi Mỹ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống lại Iran nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới vào thứ Tư, nhắm mục tiêu vào các kho chứa tên lửa và các địa điểm phóng tên lửa của Iran gần tuyến đường thủy chiến lược này. Các báo cáo cũng cho thấy Tổng thống Donald Trump đang nghiêng về việc mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ và đã thảo luận về khả năng chiếm giữ đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của Iran.

Xung đột leo thang đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong một tháng và làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, đảo ngược khoảng một phần ba mức giảm trong quý hai sau thỏa thuận hòa bình tạm thời, vốn đã cải thiện triển vọng nguồn cung.

Trong khi đó, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu và tàu chở dầu của Nga làm gia tăng thêm lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu.