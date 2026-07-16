Mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son', Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau ngày 17/7/2026

Tâm linh - Tử vi 16/07/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'vận đỏ như son', Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau ngày 17/7/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Sau ngày 17/7/2026, người tuổi Mùi có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ. Bạn có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao trong tập thể.  

Mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son', Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau ngày 17/7/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu chủ động và sáng tạo hơn, bạn hoàn toàn có thể mở những lối đi riêng và phát triển theo hướng khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải hòa đồng với mọi người, chớ tự cô lập bản thân.

 

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Con giáp tuổi Tuất 

Sau ngày 17/7/2026, cục diện bán hợp, cát khí lan tràn, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Quý nhân ở bên, dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của mình. 

Mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son', Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau ngày 17/7/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với tuổi Tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc.

Con giáp này là một người rộng rãi và ôn hòa, chính vì vậy, dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Những người không chi li, tính toán luôn sống một cách rất thoải mái, và bản mệnh cũng vậy, tài lộc luôn đến với tuổi Tuất một cách bất ngờ. 

Con giáp tuổi Mão 

Sau ngày 17/7/2026, tuổi Mão có Thiên Tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. 

Mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son', Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc sau ngày 17/7/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt sáng trong ngày là tình cảm nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bạn phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể.

 

Cục diện Mộc khắc Thổ khiến bản mệnh gặp một vài khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì một phút bồng bột mà bạn đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo co thì ấm mà không khéo thì đói.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 3/7 đến 17/7, 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ về tay, vận may Phú Quý

Từ ngày 3/7 đến 17/7, 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ về tay, vận may Phú Quý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ về tay, vận may Phú Quý từ ngày 3/7 đến 17/7 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 16 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 30 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 12 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ