Công dụng của cá thu đối với sức khỏe 

Dinh dưỡng 16/07/2026 05:00

Cá thu là thực phẩm giàu protein và axit béo omega 3. Thịt cá thu thơm ngon nên trở thành món ăn được nhiều người yêu thích. Bạn có thể thêm thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cá thu thường được so sánh với cá ngừ vì có nhiều đặc điểm giống nhau như là loại cá to, thịt chắc và là thực phẩm đóng hộp phổ biến. Tuy nhiên, cá thu nhỏ hơn và có tuổi thọ ngắn hơn cá ngừ.

Công dụng của cá thu đối với sức khỏe  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá thu là một loại cá nhiều dầu có hương vị đậm đà. Hiện có 21 loài cá thu, nhưng không phải tất cả đều được tiêu thụ phổ biến. Cá thu xanh là một trong những giống phổ biến nhất. Theo USDA, thành phần dinh dưỡng trong 100g cá thu bao gồm 189 calo, 11.9g chất béo, 89mg natri, không đường, chất xơ, carbs, 19g đạm.

Nhìn vào giá trị dinh dưỡng của thịt cá thu ở trên, có thể thấy cá thu không chứa lượng carbs, chất xơ hay đường. Tuy nhiên, những chất này có thể được thêm vào cá thu nếu được chiên rán hoặc tẩm ướp gia vị.

Công dụng của cá thu đối với sức khỏe 

Hỗ trợ giảm cân

Omega 3 trong cá thu làm giảm khối lượng chất béo trong cơ thể, kích thích quá trình oxy hóa lipid, điều chỉnh cảm giác no và cải thiện trọng lượng cơ thể. Bổ sung cá thu vào chế độ ăn hàng ngày sẽ cải thiện cân nặng một cách đáng kể.

Công dụng của cá thu đối với sức khỏe  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thường xuyên bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Cá thu có khả năng cải thiện tình trạng này nhờ vào các axit béo không bão hòa có trong loại thực phẩm này.

Hàm lượng dinh dưỡng trong cá thu còn bao gồm các loại khoáng chất, vitamin, omega 3… giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu. Ngoài ra, cá thu còn giúp giảm lượng cholesterol và nồng độ triglyceride - nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não.

Giúp xương chắc khỏe

Cá thu là một nguồn giàu vitamin D. Loại vitamin này được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ gãy xương. Ăn cá thu ít nhất một lần một tuần sẽ giảm đến 33% nguy cơ gãy xương. Ngoài ra, cá thu cũng là một nguồn cung cấp dồi dào canxi, khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương.

Cải thiện các triệu chứng trầm cảm

Cá thu là loại thực phẩm giàu omega 3, có tác dụng cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Ngoài ra, cá thu rất giàu lượng PUFAs, có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Công dụng của cá thu đối với sức khỏe  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, omega 3 trong cá thu có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư thận. Ngoài ra, lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

Lưu ý khi ăn cá thu

Với giá trị dinh dưỡng của thịt cá thu dồi dào, không thể phủ nhận lợi ích của cá thu đối với sức khỏe. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng để đảm bảo cơ thể hấp thụ tốt nhất hơn và đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý những điều sau:

Nguồn dinh dưỡng dồi dào của cá thu rất tốt cho cơ thể chỉ khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Bạn nên ăn cá thu 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần 1 - 2 con cá là đủ.

Bạn không nên ăn quá nhiều cá thu vì có thể dẫn tới ngộ độc thủy ngân. Lượng thủy ngân trong cá thu cao hơn các loại cá khác.

Công dụng của cá thu đối với sức khỏe  - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai và cho con bú cũng nên hạn chế ăn cá thu vì hàm lượng thủy ngân trong cá có thể làm chậm sự phát triển của thai nhi.

Người bị dị ứng hải sản không nên ăn cá thu vì sẽ gây ngứa, nổi mề đay.

Sau khi mua về hoặc chưa dùng ngay, bạn nên bảo quản cá thu sống trong ngăn đá tủ lạnh. Tránh bảo quản cá sống quá lâu và chuẩn bị trong vòng 2 ngày.

Luôn rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với hải sản sống. Đồng thời, vệ sinh thớt và các dụng cụ thật sạch sau khi chế biến cá sống để tránh lây nhiễm chéo từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín.

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