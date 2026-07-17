Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, 3 con giáp Phú Quý lên đời, đại vận phát tài, đắc lộc toàn gia, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 17/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phú Quý lên đời, đại vận phát tài, đắc lộc toàn gia, bội thu tiền bạc này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, được Lục Hợp che chở, vận khí ngày này của tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng nhờ may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm bắt được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể. 

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, 3 con giáp Phú Quý lên đời, đại vận phát tài, đắc lộc toàn gia, bội thu tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên phung phí kẻo khi túng thiếu lại trắng tay.

 

Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp. Nhờ Hỏa dưỡng Thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, tuổi Tuất có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp. Những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, 3 con giáp Phú Quý lên đời, đại vận phát tài, đắc lộc toàn gia, bội thu tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí lan tràn cũng giúp dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Tuổi Tuất có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Bản mệnh tạo dựng được uy tín nên luôn có lượng khách hàng cố định, cần tiếp tục phát huy ưu điểm này.

Lại thêm tam hợp cục che chở cho vận trình, mang tới cho bản mệnh nhiều tin vui về tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này.

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, Thiên Ấn chiếu cố giúp Tý nhận được sự tín nhiệm và ăn nói mạnh mẽ hơn trong giao tiếp ở cơ quan. Những ai đang ở chức vụ quản lý sẽ được nhân viên tín nhiệm hơn mọi ngày vì cách quản lý rất tốt và uy tín trong mọi lời hứa, nói là làm. 

Từ nay, 17/7/2026 đến 27/7/2024, 3 con giáp Phú Quý lên đời, đại vận phát tài, đắc lộc toàn gia, bội thu tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ Tam Hội giúp sức nên Tý cũng thu về được kha khá tiền bạc cho mình nhờ kinh doanh hoặc khéo léo ngoại giao. Con giáp này rất tỉnh đòn trước những cạm bẫy lừa đảo qua điện thoại nên đừng hòng bị lừa tiền.

 

Đường tình duyên của bản mệnh cũng khởi sắc. Bạn có thời gian để chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, nhất là nữ tuổi Tý, ngày càng trẻ trung hơn. Bên cạnh có khi đi ra ngoài tuổi này rất vượng duyên, dễ quên được nhiều người tốt bụng.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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