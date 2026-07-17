Không ngờ thứ cá béo giá rẻ ngoài chợ là 'kho Omega-3' giúp tốt tim, bổ não mà ít ai chú ý

Dinh dưỡng 17/07/2026 11:30

Cá bạc má là một loại cá biển quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ thơm ngon mà còn giàu giá trị dinh dưỡng. Với nhiều lợi ích cho sức khỏe, cá bạc má xứng đáng là thực phẩm vàng trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Cá bạc má là loại cá biển được tìm thấy nhiều tại vùng biển Việt Nam và là loại cá mà người Việt ưa chuộng. Cá bạc má thơm ngon và giàu dinh dưỡng, thịt cá mềm, ngọt, thích hợp với các phương pháp chế biến quen thuộc như nấu canh, hấp, chiên, kho,...

Không ngờ thứ cá béo giá rẻ ngoài chợ là 'kho Omega-3' giúp tốt tim, bổ não mà ít ai chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá bạc má thuộc họ cá thu ngừ, tuy nhiên giá thành chúng lại rẻ hơn cá thu, cá ngừ rất nhiều. Nhìn bề ngoài, cá bạc má không có vảy, da lấp lánh ánh trắng bạc. Chúng có hình dáng thuôn dài và hơi dẹt, hơi giống hình thoi dài. Kích cỡ trung bình của cá bạc má trong khoảng 10 - 20 cm.

Công dụng của cá bạc má đối với sức khỏe 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Tim mạch là một trong những hệ cơ quan được hưởng lợi nhiều nhất từ cá bạc má. Nhờ chứa hàm lượng cao axit béo omega-3 và kali, cá bạc má đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì chức năng tim mạch. Omega-3 là loại axit béo không bão hòa có khả năng giảm viêm, kiểm soát huyết áp và điều hòa nhịp tim. Các nghiên cứu y học đã chứng minh rằng người thường xuyên ăn cá có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thấp hơn 15% so với người ít ăn cá.

Bên cạnh đó, cá bạc má cũng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch – nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch, đột quỵ và bệnh động mạch vành. Với những người có tiền sử cao huyết áp hoặc bệnh tim, việc thêm cá bạc má vào thực đơn có thể là một bước cải thiện sức khỏe quan trọng.

Không ngờ thứ cá béo giá rẻ ngoài chợ là 'kho Omega-3' giúp tốt tim, bổ não mà ít ai chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng não bộ

Bộ não, cơ quan chỉ huy của cơ thể, cần một lượng lớn DHA và omega-3 để hoạt động hiệu quả. DHA trong cá bạc má là thành phần quan trọng giúp cải thiện cấu trúc màng tế bào thần kinh, tăng cường khả năng truyền tải thông tin giữa các tế bào não. Điều này góp phần cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin.

Với người lớn tuổi, cá bạc má được xem là “thực phẩm vàng” giúp ngăn ngừa hội chứng Alzheimer – căn bệnh suy giảm trí nhớ thường gặp. Không chỉ vậy, omega-3 còn được biết đến với khả năng giảm căng thẳng, lo âu và nguy cơ trầm cảm, giúp cân bằng cảm xúc và cải thiện tâm trạng một cách tự nhiên.

Tốt cho sức khỏe xương

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của hệ xương. Cá bạc má, với hàm lượng cao hai chất này, là nguồn bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời cho mọi lứa tuổi.

Không ngờ thứ cá béo giá rẻ ngoài chợ là 'kho Omega-3' giúp tốt tim, bổ não mà ít ai chú ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ở trẻ em, canxi và phốt pho từ cá bạc má hỗ trợ sự phát triển toàn diện của hệ xương, giúp trẻ đạt chiều cao tối ưu. Đối với người lớn tuổi, việc ăn cá bạc má thường xuyên giúp làm chậm quá trình mất xương, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương và gãy xương.

Thêm vào đó, vitamin D tự nhiên trong cá bạc má hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, trẻ em và người già – những đối tượng có nguy cơ thiếu hụt canxi cao.

Cách chọn cá bạc tươi ngon, chắc thịt

Để chế biến được những món ăn thơm ngon từ cá bạc má, bạn cần chọn được những con cá thật tươi để đảm bảo cho món ăn được thành công nhé!

Cá bạc má tươi thường có đôi mắt trong veo và lấp lánh, thậm chí là thấy rõ cả con người bên trong.

Cá còn tươi ngon thì mang cá sẽ có màu đỏ tươi, còn nếu cá ươn sẽ có mang màu đỏ sẫm, thâm đen.

Ngoài ra, bạn có thể ấn vào phần bụng cá bởi vì cá tươi sẽ có thịt săn chắc và độ đàn hồi tốt. Còn cá ươn sẽ lõm 1 lỗ không đàn hồi được.

Không ngờ thứ cá béo giá rẻ ngoài chợ là 'kho Omega-3' giúp tốt tim, bổ não mà ít ai chú ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cá bạc má và cách bảo quản cá bạc má

Lưu ý khi ăn cá bạc má

Cá bạc má khi ăn có rất nhiều xương nên khi ăn hãy cẩn thận bị hóc xương. Cá bạc má có chứa lượng thủy ngân thấp tuy nhiên bạn chỉ nên ăn 2 - 3 lần mỗi tuần thôi nhé!

Cách bảo quản cá bạc má

Trước khi bảo quản cá bạc má bạn phải đảm bảo là cá đã được làm sạch bỏ đi các phần như mang, nội tạng cá,... và rửa thật sạch. Nếu muốn kĩ hơn bạn nên rửa sơ ca với chanh, muối để loại đi mùi hôi và chất dơ.

Sau đó, bạn để cá ráo nước rồi cho vào hộp hoặc túi zip và đậy thật kín. Nếu muốn bảo quản lâu thì nên bảo quản tủ đông đá nhé. Và lưu ý là không nên đặt cá chung với các loại thực phẩm khác vì nó sẽ gây nhiễm khuẩn chéo.

Thứ cá béo bình dân ngoài chợ là "vua bổ não, tốt tim", biết công dụng ai cũng muốn ăn ngay

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Cá thu là thực phẩm giàu protein và axit béo omega 3. Thịt cá thu thơm ngon nên trở thành món ăn được nhiều người yêu thích. Bạn có thể thêm thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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