Xe khách va chạm với ô tô tải trên cao tốc, tài xế tử vong và 5 người bị thương

Đời sống 17/07/2026 11:22

Xe khách va chạm mạnh với ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai), khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Theo thông tin báo Tiền Phong, hồi 2h5 ngày 17/7, Công an xã Châu Quế nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km169+30 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), thuộc địa phận thôn Hạ Lý, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân trí. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Quế đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với tổ Cảnh sát giao thông số 5 Cục C08 và đơn vị quản lý tuyến cao tốc tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo thông tin báo Dân trí, vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 88B-011.xx do anh N.V.H. (SN 1981, quê Ninh Bình) điều khiển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng Hà Nội - Lào Cai, xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 29H-353.xx do anh V.T.D. (SN 1985, quê Phú Thọ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Xe khách va chạm với ô tô tải trên cao tốc, tài xế tử vong và 5 người bị thương - Ảnh 2
Đầu chiếc xe khách nát bét sau cú va chạm cực mạnh. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến tài xế xe khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; 5 người khác bị thương gồm 2 người trên xô tô tải và 3 người trên xe khách; hai phương tiện trong vụ việc bị hư hỏng, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm vào phía sau xe ô tô tải đang di chuyển cùng chiều.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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