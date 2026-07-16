“Chăm Kể”: Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Chăm của sinh viên FPT Polytechnic

Không chỉ dừng lại ở một buổi đánh giá tốt nghiệp thông thường theo khuôn mẫu học đường, "Buổi thực hành dự án tốt nghiệp CHĂM KỂ" thực sự là một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Chương trình mang sứ mệnh kết nối, đưa những giá trị quý báu của văn hóa Chăm đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ truyền thông sáng tạo và tư duy tổ chức hiện đại.

Mở đầu chương trình, cả khán phòng được dẫn dắt vào không gian văn hóa đặc sắc qua thước phim tư liệu quý giá, tái hiện chân thực các nghi lễ tiêu biểu của Lễ hội Katê ngay tại quần thể tháp cổ Po Klong Garai kỳ vĩ.

Lấy cảm hứng từ Katê – lễ hội truyền thống quy mô và thiêng liêng nhất của cộng đồng người Chăm Bàlamôn, “CHĂM KỂ” được xây dựng như một hành trình khám phá văn hóa đa giác quan. Dự án là sự giao thoa nhịp nhàng giữa phim tư liệu thực tế, nghệ thuật biểu diễn sân khấu và không gian trải nghiệm trực quan.

Ngay sau đó, phần hội Katê chính thức bùng nổ trên sân khấu với một kịch bản dàn dựng công phu. Sự kết hợp tài tình giữa tiếng kèn Saranai reo rắt, tiếng trống Ginăng hào hùng giục giã cùng những điệu múa Chăm truyền thống uyển chuyển, thướt tha do Band Paranung và Nhóm múa Champa thể hiện đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Đặc biệt, sự góp mặt của các ca sĩ bản địa như Saben Chau, ca sĩ Bá Minh Long và Nghệ nhân Đàng Thị Khá Ái đã mang đến những giai điệu đậm đà bản sắc dân tộc. Từng câu hát, từng nhịp trống như đưa người xem vượt qua khoảng cách địa lý, thực sự hòa mình vào không gian ngày hội rực rỡ sắc màu của vùng đất duyên hải miền Trung.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn đầy sắc màu trên sân khấu, chương trình còn đặc biệt mở ra một không gian trưng bày và trải nghiệm gốm Chăm truyền thống đầy sống động. Tại đây, người tham dự không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm mộc mạc, tinh xảo được nhào nặn hoàn toàn bằng tay, mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về kỹ thuật làm gốm độc đáo cùng hành trình gìn giữ nghề cổ của các nghệ nhân. Đây là cầu nối ý nghĩa giúp người xem cảm nhận rõ nét hơn về đời sống lao động, tâm hồn nghệ thuật và những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, đặc sắc của cộng đồng người Chăm.

Kết nối người trẻ với giá trị văn hoá của sinh viên khóa 20.3

Một trong những điểm nhấn tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ cho dự án chính là sự đồng hành của Đàng Vương Huyền Trân trong vai trò Đại sứ Truyền thông. Bằng tầm tình yêu đối với văn hóa dân tộc, cô đã tích cực tham gia vào các chiến dịch quảng bá, tương tác trước, trong và sau sự kiện. Sự hiện diện của Đại sứ Truyền thông đã góp phần bắc nhịp cầu, đưa thông điệp ý nghĩa mang tên “CHĂM KỂ” tiếp cận sâu rộng hơn tới cộng đồng mạng và các bạn trẻ yêu văn hóa.

Được biết, chương trình là đồ án tốt nghiệp trọng tâm được nhóm SALAM - sinh viên khóa 20.3 FPT Polytechnic ấp ủ và thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh. Vượt qua những giới hạn của một bài tập thực hành, dự án hướng đến một mục tiêu lớn hơn: nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị văn hóa Chăm, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ để thế hệ trẻ cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp.

Thành công của "Buổi thực hành dự án tốt nghiệp CHĂM KỂ" với gần 300 khách mời tham dự trực tiếp cùng nhiều lượt tương tác trực tuyến một lần nữa khẳng định tư duy sáng tạo cùng khả năng "thực học - thực nghiệp" của sinh viên khóa 20.3 ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM. Khi kỹ năng chuyên môn kết hợp cùng sự trân trọng và tình yêu văn hóa, thế hệ trẻ sẽ giúp các giá trị truyền thống tiếp tục sống mãi trong đời sống hiện đại.