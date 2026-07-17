Đúng 17h ngày 17/7 dương lịch, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thoát hẳn đói nghèo

Đúng 17h ngày 17/7 dương lịch, Thực Thần xuất hiện trong vận trình của tuổi Hợi báo hiệu vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa.

Vận trình sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 17h ngày 17/7 dương lịch, con giáp tuổi Thìn có Chính Tài nên dù có kẻ cạnh khóe trong chuyện làm ăn, thăng tiến nhưng bạn vẫn phát triển được do phước của bản thân quá lớn. Bạn là người có năng lực, nói được làm được nên vì thế hay bị người khác ghen tị cũng là chuyện bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, nhiều bạn còn ăn nên làm ra, có tiền tiêu vặt. Không ít bạn bè “tốt” vay tiền không muốn trả, hôm nay bạn sẽ xòa tên họ ra khỏi cuộc đời và “bố thí” tiền cho kẻ vô ơn. Thời gian qua giúp con giáp này tỉnh ngộ và tập trung vào công việc nên lương thưởng được cải thiện.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 17h ngày 17/7 dương lịch, có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. May mắn có Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà.

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