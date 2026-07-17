Giá vàng hôm nay, ngày 17/7/2026: SJC giảm tới 1,6 triệu, xuống 146,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 17/07/2026 09:16

Hôm nay, ngày 17/7/2026, giá vàng giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên. Giá vàng miếng SJC giảm mạnh về mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin VietNamNet, mở cửa sáng nay, lúc 8h37', vàng miếng SJC hạ 1,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 146,6 triệu/lượng, giá mua vào là 143,6 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ tới 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/7/2026: SJC giảm tới 1,6 triệu, xuống 146,6 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Vàng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Đầu ngày, kim loại quý đang giao dịch quanh 3.990 USD/ounce, giảm 50 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 19,4 triệu đồng.

Kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu đi lên. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên cùng chiều đồng USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn. Điều này cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao. Giá năng lượng duy trì ở mức cao khiến nhiều nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đồng USD thay vì vàng - tài sản không sinh lãi.

Trong tuần này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định lại quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu, dù không đưa ra tín hiệu cụ thể về thời điểm điều chỉnh chính sách tiền tệ. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng đang bước vào giai đoạn bản lề trong nửa cuối năm, chịu ảnh hưởng từ địa chính trị, lãi suất và tâm lý nhà đầu tư. Trước đó, nhiều tổ chức đầu tư đồng loạt hạ dự báo giá vàng. Tuy nhiên, mới đây, Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) nhấn mạnh đợt điều chỉnh hơn 25% của vàng gần đây không đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng giá, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế và mua vào khi giá giảm.

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