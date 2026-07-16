Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào?

Dinh dưỡng 16/07/2026 11:30

Không chỉ là thức quả giải nhiệt tuyệt vời, lợi ích sức khỏe của quả lựu từ lâu đã trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học nhờ hàm lượng dưỡng chất đặc biệt vượt trội mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Quả lựu có tên là Punica granatum, là một loại cây bụi (a shrub) có quả màu đỏ. Được phân loại là quả mọng, quả lựu có đường kính khoảng 5 đến 12cm. Quả có màu đỏ, tròn và trông giống như một quả táo đỏ với phần đuôi của quả có hình như bông hoa.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ của quả lựu dày và không ăn được, nhưng bên trong có hàng trăm hạt ăn. Mỗi hạt giống được bao quanh bởi một lớp màu đỏ, có vị ngọt và mọng nước được gọi là vỏ hạt. Hạt là những phần ăn được của quả lựu, bạn có thể ăn sống hoặc chế biến thành nước ép lựu - nhưng thương phần vỏ sẽ bị loại bỏ.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào?

Nếu bổ sung đúng cách, hợp lý, quả lựu có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, cụ thể như sau:

Có tác dụng chống viêm mạnh: Khi cơ thể phải đối mặt với tình trạng viêm mạn tính sẽ có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh tiểu đường hay tình trạng béo phì,… Sở dĩ loại quả này có tác dụng chống viêm mạnh là nhờ có chứa hợp chất chống oxy hóa punicalagins.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hạ huyết áp: Người mắc bệnh huyết áp cao có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đột quỵ. Một số thành phần có trong hạt lựu có thể ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin trong huyết thanh và có thể giảm huyết áp tâm thu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Khi ăn quả lựu, cơ thể bạn sẽ được bổ sung axit béo Punicic, giúp ngăn ngừa quá trình hình thành và tiến triển của một số bệnh lý về tim mạch. Hơn nữa, bổ sung lựu vào chế độ ăn cũng có thể giúp giảm triglyceride và tăng triglyceride-HDL, giảm nguy cơ tạo mảng bám trên thành động mạch và từ đó giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả hơn.

Cải thiện trí nhớ: Các chất chống oxy hóa trong nước ép lựu có thể giúp cải thiện trí nhớ và ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Bà bầu cũng có thể bổ sung lựu trong chế độ ăn mỗi ngày để bảo vệ thần kinh của thai nhi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nước ép lựu rất tốt và có thể giảm nguy cơ tổn thương não ở những trường hợp trẻ bị chậm phát triển.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng, chống lão hóa: Đối với phái đẹp, lựu là một "mỹ phẩm sinh học" không thể thiếu. Hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong lựu kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh, làm mờ các đốm nâu và bảo vệ da tối đa trước tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Một vài lưu ý khi ăn lựu

Quả lựu có nhiều lợi ích với sức khỏe, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều sau khi ăn lựu:

Ai không nên ăn lựu: Những người bị bệnh viêm dạ dày, bị sâu răng, nóng trong người, bệnh nhân đái tháo đường nên hạn chế ăn lựu vì chúng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Quả lựu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn lựu chung với sữa vì axit trong lựu sẽ làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ và tiêu hóa sữa.

Lựu rất tốt cho sức khỏe nhưng có thể một số người sẽ bị dị ứng với loại quả này.

Khi ăn lựu nên hạn chế nuốt hạt vì có nguy cơ bị tắc ruột.

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