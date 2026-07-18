Thứ cây mọc hoang đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' đại bổ ngang ngửa nhân sâm đắt đỏ

Dinh dưỡng 18/07/2026 05:00

Rau càng cua vốn chỉ là loại rau mọc hoang ở những nơi ẩm ướt, bờ tường hay chậu cây cảnh. Thế nhưng ngày nay, loại rau này lại được ví như 'vũ khí xanh' cho sức khỏe được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao

Rau càng cua thuộc họ hồ tiêu (Piperaceae), một loại rau dại mọc nhiều nơi và sống ở những vùng có khí hậu nhiệt đới. Rau càng cua có vòng đời 1 năm, vị chua nhẹ khi ăn sống và có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng. Trong tiếng Việt, rau càng cua có nhiều tên gọi khác như rau tiêu hay còn gọi là kim đơn, cúc áo, thích châm thảo, cương hoa thảo...

Thứ cây mọc hoang đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' đại bổ ngang ngửa nhân sâm đắt đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong rau càng cua có chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm:

Vitamin C: Hàm lượng Vitamin C cao trong rau càng cua giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất collagen, giúp da săn chắc, khỏe mạnh;

Beta-carotene: Đây là một tiền chất của Vitamin A, rất tốt cho mắt, giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh lý về mắt;

Kali: Đây là khoáng chất thiết yếu, góp phần kiểm soát huyết áp, hỗ trợ hoạt động của tim và hệ thần kinh;

Sắt: Rau càng cua là một nguồn cung cấp sắt dồi dào, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Các chất chống oxy hóa: Rau càng cua giàu flavonoid, giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm lão hóa và hạn chế nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính.

Thứ cây mọc hoang đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' đại bổ ngang ngửa nhân sâm đắt đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau càng cua 

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư: Rau càng cua chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như các hợp chất phenolic và flavonoid. Các chất này có khả năng tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu làm tổn thương tế bào và hình thành các khối u ung thư.

Bảo vệ tim mạch, giảm Cholesterol: Hàm lượng kali và magie dồi dào trong rau càng cua đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim. Bên cạnh đó, chất xơ và các vitamin trong rau giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Bổ máu, hỗ trợ điều trị thiếu sắt: Nhờ chứa hàm lượng sắt cao, rau càng cua là thực phẩm lý tưởng cho người bị thiếu máu, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc người mới ốm dậy. Kết hợp rau càng cua với thịt bò sẽ tạo nên một món ăn "vàng" giúp cơ thể tái tạo hồng cầu nhanh chóng.

Thứ cây mọc hoang đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' đại bổ ngang ngửa nhân sâm đắt đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt: Theo Đông y, rau càng cua có tính bình, vị đắng nhẹ và chua thanh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và tiêu thũng. Vào mùa hè oi bức, ăn rau càng cua giúp làm mát cơ thể từ bên trong, hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn nhọt, lở miệng hay đi tiểu buốt.

Chống trầm cảm, giảm căng thẳng: Một số nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, các hợp chất sinh học trong rau càng cua có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Thường xuyên bổ sung loại rau này vào thực đơn giúp điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng, lo âu và hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm nhẹ.

Lưu ý khi ăn sống rau càng cua

Khi ăn sống rau càng cua, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không nên ăn quá nhiều rau càng cua một cách thường xuyên. Rau càng cua nhiều kali nên tiêu thụ nhiều dễ gây mất cân bằng điện giải và tụt huyết áp.

Thứ cây mọc hoang đầy vườn hóa ra lại là 'thần dược' đại bổ ngang ngửa nhân sâm đắt đỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua có tính bình, thanh nhiệt, giải độc hiệu quả nên rất tốt cho người bị đầy bụng, táo bón, nóng trong, mụn nhọt. Nhưng người có cơ địa tính hàn, đang bị lạnh bụng, tiêu chảy, chân tay lạnh không nên dùng.

Rau càng cua cũng có tác dụng lợi tiểu nên nếu dùng quá nhiều sẽ làm tăng bài tiết nước tiểu, ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Rau càng cua vốn là loại rau dại, cây mọc khá sát mặt đất và mọc ở nơi ẩm ướt nên có thể chứa nhiều ký sinh trùng. Nếu dùng để ăn sống, bạn nên rửa sạch dưới vòi nước chảy và ngâm qua với nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và giun sán nếu có.

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