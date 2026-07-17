Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Tâm sự 17/07/2026 23:00

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh

Từ ngày lấy nhau, vợ tôi muốn phải có đủ nhà và xe thì mới chịu sinh con đầu lòng. Cô ấy còn là người khéo léo ngoại giao để giúp tôi thăng tiến trong công việc. Tôi biết vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nên thấy may mắn khi lấy được cô ấy. Nhưng tất cả hoàn toàn kết thúc khi tôi biết vợ cũ ngoại tình.

Cay đắng hơn, vợ cũ ngoại tình với người đàn ông giàu có, tài năng hơn tôi rất nhiều nhưng ông ta không trẻ tuổi như tôi. Sau khi tìm được người đàn ông giàu có, vợ cũ quyết định ly hôn với tôi. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại người phụ nữ phản bội mình, đồng ý ly hôn vợ. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Dù sao cũng là người vợ mình từng yêu thương, đâu thể dễ dàng quên được. 

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh. Vợ cũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi. Cô ấy thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi đập thình thịch:

“Anh cho em một đứa con được không?”.

Tôi chết đứng một lúc rồi đẩy cô ấy ra. Tôi nói muốn nói chuyện với tôi thì thay đồ nghiêm chỉnh đi. Dù là vợ cũ nhưng tôi biết mình sẽ khó kiềm lòng được khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy lúc này. Vợ cũ đứng đó khóc thành tiếng nói rằng chồng cô ấy già cả rồi nên không thể có con, cô ấy muốn có một đứa con để giữ được vị trí trong gia đình.

Nhiều ngày sau đó, vợ cũ vẫn liên lạc với tôi đề nghị chuyện này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có suy nghĩ hay là nói cho chồng của cô ấy biết? Nhưng có lẽ như thế là quá nhẫn tâm với cô ấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, chứ tôi thấy rất phiền phức, tôi không muốn dây dưa với vợ cũ nữa.

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Vợ khóa trái phòng gọi không thưa, tôi đập phá cửa xông vào liền quỵ sụp với cảnh tượng trước mắt

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Chạm mặt vợ cũ hờ hững trong chiếc váy ngủ, tôi rụng rời tay chân khi nghe cô ấy khóc nghẹn van nài một câu

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Vừa đi xa về đang nồng nàn bên vợ, tiếng đập cửa rầm rầm của hàng xóm lột trần bí mật của vợ ngay trong nhà tôi

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Nghĩ cưới được vợ vẹn toàn, tôi sốc phát điên trước vết tích trên người cô ấy ngay đêm đầu tiên

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Nghi bố chồng có tư tình với người làm, tôi hóa đá phát hiện sự thật phía sau giọt nước mắt của ông lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Chồng tuyên bố hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của cô dâu thứ hai khiến tôi chết đứng

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Thấy chồng đẩy cửa bước vào phòng chị dâu, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa liền hóa đá khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Thấy cháu ruột cả ngày ngủ lịm không một tiếng khóc, tôi lén lắp camera thì hoảng hồn thấy việc chị dâu làm mỗi chiều

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Bảy 18/7/2026 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

Công dụng ngừa ung thư bất ngờ từ những loại rau bình dân quen thuộc hàng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Ruồng rẫy vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ lén dúi vào tay tôi xấp tiền kèm lời đề nghị sốc

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Vừa mở cửa thấy vợ ngồi trong lòng gã đàn ông lạ, tôi lặng lẽ quay đầu rời đi không nói một lời

Biệt tích 3 năm bỗng mang vàng đến xin hàn gắn vì con, chồng cũ quay về ngay khi nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ

Biệt tích 3 năm bỗng mang vàng đến xin hàn gắn vì con, chồng cũ quay về ngay khi nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ

Ngày ly hôn tôi cười cợt nghĩ cô ấy không sống nổi, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy thứ vợ cũ cầm trên tay

Ngày ly hôn tôi cười cợt nghĩ cô ấy không sống nổi, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy thứ vợ cũ cầm trên tay

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa trẻ đỏ hỏn, chị dâu vừa mở miệng giải thích liền khiến anh tôi ngã quỵ, mẹ khóc nức nở

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh