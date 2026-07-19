Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì

Trong những ngày qua, hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có nguồn tin khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng khoảng 8 kg để phù hợp với vai diễn, trong khi một số bài đăng khác còn cho rằng cô giảm tỷ lệ mỡ cơ thể xuống còn 14% hoặc bị sưng mắt cá chân vì tập luyện quá sức. Đáng chú ý, những con số này liên tục bị thổi phồng, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Sau khi chính thức ra mắt, "Đội bóng nữ Kungfu" (Kungfu Soccer) của đạo diễn Châu Tinh Trì nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại phòng vé khi vượt mốc 1 tỉ nhân dân tệ. Bên cạnh thành tích ấn tượng của tác phẩm, màn hóa thân của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai nữ chính Ngọc Lung cũng trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào diễn xuất, nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội lại xoay quanh sự thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trực tiếp lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với China Film Report được đăng tải ngày 18/7. Cô khẳng định mục tiêu của mình khi chuẩn bị cho vai diễn không phải là tăng cân mà là tăng cơ và cải thiện thể lực. Để vào vai Ngọc Lung, nữ diễn viên đã bước vào "chế độ vận động viên", dành nhiều tháng tập luyện cường độ cao nhằm nâng cao sức bền, sức mạnh và khả năng vận động.

Địch Lệ Nhiệt Ba giải thích rằng nhiều người đã hiểu sai quá trình tập luyện của cô. Theo nữ diễn viên, việc xây dựng cơ bắp không đồng nghĩa với tăng cân, bởi cơ thể vẫn cần duy trì một lượng mỡ nhất định để đảm bảo sức khỏe. Chính vì những thông tin bị cắt ghép và lan truyền thiếu kiểm chứng, câu chuyện về việc cô tăng cân ngày càng bị phóng đại.

Thực tế, đây không phải lần đầu Địch Lệ Nhiệt Ba phải đính chính vấn đề này. Trong buổi giao lưu với đoàn phim tại Thiên Tân hôm 11.7, cô từng hài hước chia sẻ rằng hôm trước đọc tin mình tăng 4 kg, hôm sau đã thành 8 kg và đùa rằng vài ngày nữa có lẽ sẽ tăng thành 14 kg. Với tin đồn bị sưng mắt cá chân do tập luyện quá sức, nữ diễn viên cũng thẳng thắn phủ nhận và cho biết nếu thật sự gặp chấn thương như vậy thì cô không thể tiếp tục lịch quay dày đặc.

Ngoài việc làm rõ những thông tin sai lệch, Địch Lệ Nhiệt Ba còn dành nhiều lời cảm ơn đạo diễn Châu Tinh Trì và ê-kíp sản xuất vì luôn tạo điều kiện tốt nhất để các diễn viên hoàn thành vai diễn. Về phía đạo diễn, ông cũng không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của nữ diễn viên. Châu Tinh Trì hài hước cho biết điều khiến ông "xót" nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba bị rám nắng sau nhiều ngày ghi hình ngoài trời. Đáp lại, người đẹp tự tin mỉm cười: "Người đẹp thì rám nắng vẫn đẹp", khiến cả khán phòng bật cười và dành nhiều tràng pháo tay.

Qua những chia sẻ chính thức, có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không hề tăng cân như những lời đồn lan truyền trên mạng xã hội. Sự thay đổi ngoại hình của cô chủ yếu đến từ quá trình tập luyện bài bản nhằm tăng cơ, cải thiện thể lực để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội rất dễ bị thổi phồng, tạo nên những hiểu lầm không đáng có đối với nghệ sĩ.