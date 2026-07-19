Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 19/07/2026 17:15

Sau khi chính thức ra mắt, "Đội bóng nữ Kungfu" (Kungfu Soccer) của đạo diễn Châu Tinh Trì nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại phòng vé khi vượt mốc 1 tỉ nhân dân tệ.

Sau khi chính thức ra mắt, "Đội bóng nữ Kungfu" (Kungfu Soccer) của đạo diễn Châu Tinh Trì nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại phòng vé khi vượt mốc 1 tỉ nhân dân tệ. Bên cạnh thành tích ấn tượng của tác phẩm, màn hóa thân của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai nữ chính Ngọc Lung cũng trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào diễn xuất, nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội lại xoay quanh sự thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên.

Trong những ngày qua, hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có nguồn tin khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng khoảng 8 kg để phù hợp với vai diễn, trong khi một số bài đăng khác còn cho rằng cô giảm tỷ lệ mỡ cơ thể xuống còn 14% hoặc bị sưng mắt cá chân vì tập luyện quá sức. Đáng chú ý, những con số này liên tục bị thổi phồng, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trực tiếp lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với China Film Report được đăng tải ngày 18/7. Cô khẳng định mục tiêu của mình khi chuẩn bị cho vai diễn không phải là tăng cân mà là tăng cơ và cải thiện thể lực. Để vào vai Ngọc Lung, nữ diễn viên đã bước vào "chế độ vận động viên", dành nhiều tháng tập luyện cường độ cao nhằm nâng cao sức bền, sức mạnh và khả năng vận động.

Địch Lệ Nhiệt Ba giải thích rằng nhiều người đã hiểu sai quá trình tập luyện của cô. Theo nữ diễn viên, việc xây dựng cơ bắp không đồng nghĩa với tăng cân, bởi cơ thể vẫn cần duy trì một lượng mỡ nhất định để đảm bảo sức khỏe. Chính vì những thông tin bị cắt ghép và lan truyền thiếu kiểm chứng, câu chuyện về việc cô tăng cân ngày càng bị phóng đại.

Thực tế, đây không phải lần đầu Địch Lệ Nhiệt Ba phải đính chính vấn đề này. Trong buổi giao lưu với đoàn phim tại Thiên Tân hôm 11.7, cô từng hài hước chia sẻ rằng hôm trước đọc tin mình tăng 4 kg, hôm sau đã thành 8 kg và đùa rằng vài ngày nữa có lẽ sẽ tăng thành 14 kg. Với tin đồn bị sưng mắt cá chân do tập luyện quá sức, nữ diễn viên cũng thẳng thắn phủ nhận và cho biết nếu thật sự gặp chấn thương như vậy thì cô không thể tiếp tục lịch quay dày đặc.

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Ngoài việc làm rõ những thông tin sai lệch, Địch Lệ Nhiệt Ba còn dành nhiều lời cảm ơn đạo diễn Châu Tinh Trì và ê-kíp sản xuất vì luôn tạo điều kiện tốt nhất để các diễn viên hoàn thành vai diễn. Về phía đạo diễn, ông cũng không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của nữ diễn viên. Châu Tinh Trì hài hước cho biết điều khiến ông "xót" nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba bị rám nắng sau nhiều ngày ghi hình ngoài trời. Đáp lại, người đẹp tự tin mỉm cười: "Người đẹp thì rám nắng vẫn đẹp", khiến cả khán phòng bật cười và dành nhiều tràng pháo tay.

Qua những chia sẻ chính thức, có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không hề tăng cân như những lời đồn lan truyền trên mạng xã hội. Sự thay đổi ngoại hình của cô chủ yếu đến từ quá trình tập luyện bài bản nhằm tăng cơ, cải thiện thể lực để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội rất dễ bị thổi phồng, tạo nên những hiểu lầm không đáng có đối với nghệ sĩ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở trung tâm thương mại tại Tây An (Trung Quốc) hôm 6/7. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên cũng gây bàn tán vì liên tục lúng túng với bộ trang phục gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người

Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện suốt 3 tháng để tham gia phim của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện suốt 3 tháng để tham gia phim của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng

Giữa tin đồn 'đường ai nấy đi', Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đồng loạt lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 46 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn