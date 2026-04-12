Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Sao quốc tế 12/04/2026 11:00

Dự án chuyển thể cổ trang đình đám Tướng Môn Độc Hậu (tên phim: Định Kinh Chi Hạ) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi phụ Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi được hé lộ.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim Tướng Môn Độc Hậu đã sớm khẳng định vị thế của một "bom tấn" cổ trang trong năm 2026. Bên cạnh cặp đôi chủ chốt Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa, sự góp mặt của Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi được xem là quân bài chiến lược giúp tác phẩm gia tăng sức nóng. Khán giả không khỏi phấn khích khi chứng kiến sự tương tác tự nhiên và hài hòa giữa hai diễn viên ngay từ những phân đoạn ghi hình đầu tiên vào tháng 4 này.

Đặng Khải hiện đang là cái tên "làm mưa làm gió" sau thành công vang dội của vai diễn Tề Nhạn Cẩm (Tề điên) trong Trục Ngọc. Trở lại với dự án lần này, nam diễn viên tiếp tục khẳng định khí chất cổ trang đỉnh cao.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Đặng Khải xuất hiện với trang phục mạnh mẽ, đường nét gương mặt sắc sảo, hoàn toàn thoát xác khỏi hình ảnh trước đó để hóa thân vào nhân vật mới. Sự thăng tiến vượt bậc về cả lượng fan lẫn phong độ diễn xuất giúp anh trở thành nhân tố đáng xem nhất trong dàn cast.

Đồng hành cùng Đặng Khải là Khổng Tuyết Nhi – mỹ nhân vốn nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào và kiều diễm. Trong tạo hình mới nhất, cô khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi sự thanh tao, thoát tục nhưng không kém phần sắc sảo. Sự đầu tư chỉn chu về trang phục và trang điểm giúp Khổng Tuyết Nhi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu thích tiểu thuyết gốc. Nhiều ý kiến cho rằng, chemistry giữa cô và Đặng Khải hứa hẹn sẽ tạo nên một tuyến tình cảm phụ đầy lôi cuốn, thậm chí có khả năng chiếm sóng không kém cạnh đôi chính.

Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài hoa Doãn Đào, bộ phim đang từng bước chứng minh sự chuyên nghiệp trong khâu tuyển chọn diễn viên. Việc Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối về mặt tạo hình đã giúp dự án giải tỏa được phần nào áp lực từ dư luận. Người hâm mộ hiện đang rất mong chờ những đoạn trailer chính thức để được chiêm ngưỡng trọn vẹn kỹ năng diễn xuất của cặp đôi "trai tài gái sắc" này trên màn ảnh rộng.

Tống Tổ Nhi và Khổng Tuyết Nhi đối đầu nhan sắc cực căng khi chung khung hình trong Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh Tống Tổ Nhi và Khổng Tuyết Nhi chung khung hình trong hậu trường Chiết Yêu. Dân tình phấn khích trước màn đối đầu nhan sắc của 2 mỹ nhân.

